William Levy celebra el cumpleaños de su hija en medio de su polémica separación

En medio de su separación de Elizabeth Gutiérrez, William Levy celebró el cumpleaños número 12 de su hija menor, Kailey. El actor envió un emotivo mensaje para su hija, expresando el gran amor y admiración que siente por ella.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran el cumpleaños de su hija

El orgulloso padre compartió un video por medio de sus redes sociales en el cual se puede ver a Kailey desde que nació hasta ahora. La publicación se acompañó del mensaje: “¡Feliz cumpleaños, princesa! Te amo mucho.”

Por su parte, Elizabeth compartió una foto en la cual aparece abrazada con su hija. Esta tierna foto estuvo acompañada de un mensaje en el cual expresó lo feliz que la hace ser su madre.

“¡Feliz cumpleaños mi pequeña, eres tal y como te imaginaba. Me haces feliz y orgullosa!”

A pesar de su separación, Elizabeth y William han demostrado que lo más importante para ellos es su familia, razón por la cual la famosa salió en defensa de su ex, después de que se diera a conocer su distanciamiento.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y ¡cuestionando sus personalidades y valores! ¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres.”

Además, aclaró que a ella no le parece bien ver todas as críticas en contra del padre de sus hijos y dejó claro que está agradecida con su relación y el tiempo que pasaron juntos. Finalmente resaltó que no existen culpables en su situación y le desea lo mejor.

“Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, expresó la actriz. “¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”

La noticia de su separación fue confirmada por William Levy, quien por medio de redes sociales lanzó un comunicado en el cual expresaba que la decisión fue mutua.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar.”

Anteriormente la pareja ya se había separado en 2014, sin embargo volvieron a darse una segunda oportunidad un año más tarde.

Esto desató críticas en redes sociales, debido a que la pareja nunca se casó. Sin embargo Elizabeth siempre mantuvo que no veía necesario casarse con William para sentir que estaban comprometidos. En una entrevista declaró:

“Creo que en cualquier pareja lo fundamental es apoyarse el uno al otro, darle alas al otro para volar, para crecer. Eso es lo lindo. Yo lo admiro mucho porque desde que empezó hasta el punto donde está ahora ha crecido muchísimo, y eso ha sido por todo su esfuerzo”

Ambos comparten dos hijos juntos: Christopher Alexander y Kailey. A pesar de haber estado muchos años juntos, su relación estuvo llena de altibajos, pues en varias ocasiones se rumoró que el actor había cometido infidelidades con sus co-protagonistas de las telenovelas, lo cual provocó su separación en varias ocasiones.