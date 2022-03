Virginia Limongi: “Yo no uso extensiones, mi cabello es cien por ciento natural”

“Soy una mujer bastante controladora pero sensible a la vez y muy llorona”, así respondió Virginia Limongi cuando le preguntamos por su forma de ser.

Ella oficialmente se unió al elenco del programa matinal ‘En Contacto’ de Ecuavisa desde este lunes 7 de marzo.

Durante un pequeño encuentro con la prensa, preparado por la producción del canal, le consultamos algunos detalles.

Para empezar, si algo que destaca de la guapísima Virginia es su cabello negro, lacio y largo. Le preguntamos: ¿Virginia, dinos la verdad, tu cabellera es natural o usas extensiones? A lo que ella respondió. “No uso extensiones, mi cabello es cien por ciento natural”, dijo e inmediatamente, pasó sus dedos por su cabello demostrando la sedosidad del mismo.

¿Estas en desacuerdo o no te gustan las extensiones? Le preguntamos y enseguida, aclaró: “En algún momento las usé, pero ya pasó. A mí me encantan los looks relajados, si puediera en estos momentos sacarme los tacos y quedarme en zapatos deportivos, lo hiciera”, comentó.

Virgina vive con su pareja, el padre de su pequeña hija en Manta, Manabí, pero por motivos de su entrada a Ecuavisa tuvo que cambiarse de ciudad. “Todo el mundo sabe que yo vivía en Manta con mi hija y mi pareja en mi casita, pues haciendo el día a día de una mujer de casa, pero ahora mi vida cambió un poco y estoy muy feliz. Él es mi apoyo en estos momentos”, dice.

Ahora en esta nueva faceta como presentadora de Tv, pues como Miss Ecuador tuvo oportunidades en el campo de la belleza pero esta es su primera vez en la pantalla chica, Virginia dice que está preparada para todo, hasta para las críticas.

“Obviamente con pasar de los días voy a ganar mejor proyección frente a la cámara, llegué a Ecuavisa a aprender, pero psicológicamente me estoy preparando para todo, hasta para las críticas”, señaló.

Aprovechó este espacio de entrevista para enviar un mensaje a sus seguidores. “Seamos más empáticos como personas, no miremos solo el lado negativo de las cosas. Quienes estamos en Tv somos personas reales, que atravesamos los mismos problemas de quienes están frente a la TV. Sean más empáticos”.