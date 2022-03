¿Qué ha sido de la vida amorosa de Michela Pincay y sus aspiraciones.

Michela Pincay dio una entrevista hace poco, donde explicó que quisiera internacionalizarse. Siendo este un comentario que muchos de sus fanáticos apoyaron pero que otros criticaron.

Ante el hecho de que la presentadora señalara que le gustaría poder llegar a medios internacionales como ya otras personas lo han logrado, según recogió el medio Full Farándula, algunos criticaron este anhelo debido a que consideraron que lo hacía por el anuncio del casting que hijo Alejandra Jaramillo en el exterior.

Sin embargo, Pincay resaltó que justamente lo que le inspiraba es ver que otros talentos, son mencionar nombres, ya han logrado espacios importantes en otros países.

Sobre el amor

Hace casi un año, Michela Pincay habló a sus seguidores sobre el tema de su soltería. Esto se debe a que hace tiempo se había alejado de las cuestiones del amor, aunque en la actualidad las cosas han cambiado. En una historia de Instagram, había señalado que “La pregunta más repetida en mi caja de preguntas de ´¿Michela por qué no tienes novio?´… “, comienza diciendo la famosa.

“Se me olvidó cómo salir con la gente, se me olvidó… ya no me acuerdo, no sé de qué hablar. A parte, mi personalidad y yo no queremos ir a una cita”, afirmó sin titubear y con un poco de picardía, aclarando que su soltería es una decisión propia y, tras conocer su impresión después de la última relación que la acompañó, se puede intuir que está sanando heridas del pasado para poder recibir las bondades y el amor del futuro.

Sin embargo, el corazón de Michela se vio sano unos meses después, cuando en noviembre de 2021 se dio a conocer que ya tenía otra pareja. Se trataba de un ecuatoriano que vive en Miami, llamado Emilio Terán, y que era amigo de la presentadora desde hace años atrás.

Sobre esa relación, Michela dijo que no la esconderá pero que tampoco hablará al respecto.

Emilio Terán continúa siendo su pareja hasta el momento y con quien realiza algunos de sus proyectos, ya que él es especialista en marketing digital.