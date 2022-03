Por esta razón J Balvin tardó en responder a Residente

La sesión 49 de Bizarrap, que tuvo al cantante puertorriqueño Residente, se ha convertido en tendencia mundial por la “tiradera” que lanzó el interprete de René a J Balvin. El cantante colombiano tardó en responder debido a una primordial razón.

Feliz Domingo y mi mamá en la casa 🙏 — J BALVIN (@JBALVIN) March 6, 2022

El ganador de múltiples Grammy’s y uno de los estelares del Stereo Picnic se tardó en contestar a Residente ya que se encontraba atendiendo la salud de su madre Alba Mery Balvin. La mujer estaba internada en una Unidad de Cuidados Intensivos por contraer covid-19.

Comunicó este domingo 06 de marzo que Alba ganó esta dura batalla y por fin podría regresar a su casa. “Ganamos la guerra”, escribió el cantante en la primera historia de su cuenta oficial de Instagram.

Balvin, en videos posteriores, agradeció por el apoyo de sus seguidores. Aprovechó para sacarle una sonrisa a su progenitora y bromeo con que es hora de llevarla de farra, ya no va para la casa.

“¿Quién no veía hace rato la calle? ¿Sabrosa o no? Usted no va para la casa, usted se va de rumba”, dijo.

Respuesta

El tema de Residente provocó un sinnúmero de reacciones, aunque la replica del colombiano prácticamente se hizo esperar. En ningún momento se refirió directamente a su similar, pero con breves videos y frases dejó clara su postura.

A través de Twitter el intérprete de X (Equis) escribió “amor y cariño”. Pese a la leve postura, muchos de sus seguidores esperan que el creador del álbum “Colores” realice un tema para subirse a la viralidad; la sesión 49 se ha mantenido en top 1 de YouTube por cinco días.