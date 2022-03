‘Betty, la fea’: el vergonzoso error que cometió Lorna Cepeda al grabar la escena del bus

De entre las incontables escenas cómicas que componen Yo soy Betty, la fea, una de las más memorables, sin duda, es cuando Patricia Fernández aborda un autobús para llegar a Ecomoda.

Como recordaremos, luego de fracasar manteniendo su costoso estilo de vida con préstamos y otras tácticas que la endeudaron más, la odiosa secretaria sufre la pérdida de su auto Mercedes.

Al comienzo, evade usar el transporte público en varias ocasiones, pero llega un punto en el que a la Peliteñida no le quedan más alternativas que aceptar su situación y subirse a un bus.

Patricia Fernández en un bus rumbo a Ecomoda en "Betty, la fea"| Captura video

En la hilarante secuencia, la rival del Cuartel de las feas sufre una auténtica calamidad durante el viaje a su trabajo en donde no deja de sacudirse el cabello y pelearse con el chofer.

El momento, considerado uno de los más emblemáticos de la historia de Fernando Gaitán, ha desatado las risas desde su primera emisión hace décadas atrás.

Sin embargo, algo que no todos saben es que Lorna Cepeda, la actriz detrás de Patricia, protagonizó un bochorno durante la filmación de la escena al cometer una vergonzosa equivocación.

El desliz de Lorna Cepeda grabando la escena del bus en Betty, la fea

A través de su perfil en Instagram, Cepeda compartió hace unos años el penoso momento que vivió durante el rodaje de esta escena en la que Patricia se sube un autobús en Betty, la fea.

En una publicación junto a un extracto de la escena, la histrionisa contó que la producción preparó todo para grabar el instante dentro de un bus colmado de extras en las calles de Bogotá.

La estrella colombiana solo debía esperar la señal de producción para salir corriendo en su fabuloso atuendo y abordar el vehículo con mala actitud, tal como se vio en la pantalla chica.

“Estábamos grabando con todo listo: bus, personal de apoyo, actores, cámaras, producción…”, comenzó a narrar. “El coordinador (Pablito) me dio la señal para montarme al bus”.

No obstante, cuando escuchó la voz de acción, Lorna en la piel de la ‘Peliteñida’ accidentalmente se subió a un bus real que estaba circulando por la vía en donde grabarían.

“Pero esta miopía me ha acompañado desde los nueve años y el despiste desde que nací, me trepé en el bus equivocado”, reveló para sorpresa de sus miles de seguidores.

Según relató, las personas en el bus real la miraron con extrañeza por la manera violenta en la que se subió, sin saber que solo seguía instrucciones de Mario Ribero, el director de la novela.

“Cuando me subí al bus que no era, la gente se me quedó mirando, porque obviamente subí empujándolos, como me había indicado el director”, explicó.

“El chofer del bus real, me dejó subir sin pagar y arrancó”, agregó.

“Me costó concentrarme después”

A pesar de las miradas, ella no se dio cuenta de la equivocación y siguió adelante con la actuación de la escena hasta que unos fuertes gritos llamaron su atención.

“Empecé a oír unos gritos, era Pablito y varios de producción, corriendo detrás del bus diciéndole que parara”, rememoró. “Pare señor, bájate Lorna, ese no es el bus, bájate, bájate”, gritaron.

“Yo no entendía nada, menos mal el señor del bus sí me dijo rápidamente lo que pasaba, todos lloraban de la risa”, acotó sobre el vergonzoso momento en el rodaje.

“Y yo peor, mientras me disculpaba y me bajaba media cuadra adelante para luego montarme en el bus que era y grabar la escena”, develó.

Asimismo, Cepeda confesó que le costó volver al personaje tras la insólita equivocación. “ Me costó concentrarme después porque me parecía inaudito lo que acababa de hacer”.

Ante la anécdota tras cámaras, sus fans no dudaron en reaccionar con risas. “Todo lo que los televidentes no vemos, es grandioso eso que platicas”, fue uno de los comentarios al post.