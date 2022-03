De cuánto será la indemnización millonaria que recibirá la familia de Bill Paxton por negligencia médica

Bill Paxton actor que participó en películas como “Titanic” y “Tornado”, perdió la vida a los 61 años, en febrero de 2017. Tan solo dos semanas después de haber sido intervenido por una afección cardiaca, en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Y es apenas ahora que la viuda y los hijos de Paxton han llegado a un acuerdo parcial, con un equipo de anestesiólogos y doctores por la demanda que entablaron el mismo año del fallecimiento del artista.

Bill Paxton

Un millón de dólares

En la demanda se acusa a dicho personal por negligencia médica y homicidio culposo a consecuencia del fallecimiento de Bill tras una cirugía cardiaca. Esto se supo, por los documentos judiciales obtenidos por la revista People, los cuales fueron presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Los representantes legales de los coacusados, General Anesthesia Specialists Partnership, han llegado a un acuerdo de un millón de dólares entre la familia de Paxton y la compañía. Esto, a pesar de que General Anesthesia niega responsabilidades en la muerte del intérprete.

Bill Paxton

“Un retraso en el tratamiento que resultó en daños irreversibles”

De acuerdo con los documentos, lo que se busca es llegar a un acuerdo entre las partes y de esta manera evitar un proceso judicial “largo y costoso”. Asimismo, se recalca que hubo un diagnóstico y tratamiento negligente al actor, por parte de los implicados.

Lo que ocasionó una serie de complicaciones: “tergiversó u ocultó información relacionada con los riesgos de la cirugía y la atención que se brindaría y/o no explicó adecuadamente el tratamiento propuesto o procedimiento”. Por ello también se incluyó en la demanda a el Centro Médico Cedars-Sinai y el Dr. Ali Khoynezhad, un cirujano que fue contratado por el centro de salud.

También se recalcó que el hospital no informó que el doctor iba a utilizar un “enfoque quirúrgico no convencional y de alto riesgo con el que carecía de experiencia”, y que el Dr. Khoynezhad “no estaba en el hospital” cuando Bill “comenzó a sufrir las complicaciones” y no pudo organizar el “cuidado y cobertura continuos” para el artista mientras estaba fuera y eso causó “un retraso en el tratamiento que resultó en daños irreversibles”.