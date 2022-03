Mira cómo ha sido la transformación de William Levy, desde su niñez hasta “Café con aroma de mujer”

Dueño de un gran talento, un incuestionable atractivo y una personalidad simpática, William Levy está consagrado como uno de los actores más exitosos y queridos de Latinoamérica.

Con mucho esfuerzo y perseverancia, el actor se ganó un puesto de honor en el medio artístico en donde ahora arrasa por su trabajo en el remake homónimo de Café con aroma de mujer.

Sin embargo, para poder gozar del reconocimiento que hoy tiene, la estrella ha transitado un camino de casi dos décadas para cumplir el sueño que surgió en su interior durante su juventud.

La transformación de William Levy a través de los años

William Gutiérrez Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojímar, Cuba, un país en donde vivió una infancia feliz pese al abandono de su padre y las dificultades económicas.

“Mi papá se fue cuando yo era un niño pequeño y crecí con la familia de mi madre”, contó al periódico The New York Post. “Éramos una familia pobre, pero yo siempre fui un niño feliz”.

William, cuyo abuelo materno era judío, además recordó: “Había fundaciones en los Estados Unidos donde los judíos se reunían y enviaban dinero a Cuba, así que obtuvimos algo de eso”.

En la isla, la luminaria vivió con muchos sacrificios hasta poco antes de cumplir 15 años de edad, cuando su padrastro, un preso político, recibió asilo en los Estados Unidos.

El suceso permitió que él, su madre embarazada y su hermana menor viajaran en avión y con todos los papeles en regla a Florida justo antes de que la familia intentara migrar en una balsa.

“Estuvo esperando sus papeles durante unos 15 años y llegaron dos semanas antes de que saliéramos (de Cuba) en un barco”, contó. “Tuvimos mucha suerte”.

En otra entrevista a la revista SO!, William además compartió lo que le dejó vivir en Cuba durante los primeros tres lustros de su vida.

“La necesidad en la que creces, el ambiente en el que te crías y todo lo que te rodea determina cómo piensas en el futuro. Cuba a mí me ayudó muchísimo a pensar de esa forma, a luchar por lo que quiero y no dejar que nada me venza”, dijo.

“En Cuba, si quieres alcanzar algo, por más que luches no lo vas a lograr, así que cuando llegas a un país en donde sabes que puedes luchar y lograrlo, obviamente piensas: ‘Aquí sí lo voy a hacer”, aseveró.

La vida en Estados Unidos y sus comienzos en la actuación

En Estados Unidos, Levy –quien eligió su nombre artístico para honrar a su familia materna– se dedicó a jugar béisbol y se ganó una beca deportiva en la Universidad de St. Thomas.

Dentro del alma máter, comenzó a estudiar Administración de Negocios al mismo tiempo que destacaba con sus destrezas como beisbolista en el diamante.

No obstante, en el fondo, él estaba claro de que su verdadero sueño era ser actor. “Cuando era niño, mi sueño era jugar béisbol y salir de Cuba”, rememoró en la plática The New York Post.

“Todo el tiempo estuve jugando béisbol (en los EE. UU.) estaba en los jardines pensando en actuar”, reconoció.

Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó cuando decidió poner en pausa sus estudios para ingresar en el modelaje.

“Era súper difícil en la universidad, sabía inglés, pero no era tan perfecto. Ahí fue cuando empecé a modelar”, narró a SO! “Estaba trabajando en la construcción y me busqué la manera de entrar a una agencia de modelaje”.

Con su buen aspecto y carisma, logró abrirse camino en este medio, en donde trabajó durante un año hasta que entró en el reality show de Telemundo Protagonistas de telenovela en 2002.

Aunque no ganó el concurso, su participación en la emisión le permitió conocer a la que después sería su novia durante muchos años y madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez.

Además, le dio el impulso necesario para perseguir su sueño en el mundo de la actuación. Así fue que, tras la emisión, viajó a Los Ángeles a estudiar actuación e inglés por un año y medio.

Al finalizar sus estudios, regresó a Miami y poco después se ganó su primer papel en una telenovela de Univisión estrenada en 2006.

El debut en la televisión de William Levy y su ascenso a la fama

William Levy finalmente debutó en los melodramas encarnando a Germán en Olvidarte jamás, una historia protagonizada por Sonya Smith y Gabriel Porras.

William Levy en "Olvidarte jamás" | Captura video

Tras su estreno, continuó ligando papeles menores en diferentes producciones estadounidenses para el público de habla hispana, como Mi vida eres tú (2006) y Acorralada (2007).

Sin embargo, su gran salto a la fama lo dio cuando se estrenó en la televisión mexicana interpretando a Vasco Darién en Pasión, un teledrama de época de Televisa.

Sobre cómo llegó a México, reveló: “Yo estaba haciendo una novela en Miami que se llamaba Acorralada, pero quería trabajar en México porque Televisa es lo más grande que hay…”.

“Me enteré de que Carla Estrada estaba haciendo una novela y ya me sentía preparado, entonces mandé una foto y poco a poco se dio la oportunidad de conocernos”, explicó.

“Durante la grabación que yo estaba haciendo, saqué un sábado para ir a México y hacer un casting, y ahí se decidió que me querían para la novela”, destapó a SO!

Tras su debut en la pantalla chica mexicana, William Levy recibió inmediatamente la oportunidad en Televisa de estrenarse como protagonista en Cuidado con el ángel junto a Maite Perroni.

La producción fue un éxito rotundo que no solo lo catapultó al estrellato internacional, además despuntó su carrera actoral y lo convirtió en uno de los galanes más cotizados.

Tras este melodrama, siguió cosechando éxitos como protagonista de telenovelas mexicanas como Sortilegio (2009), Triunfo del amor (2010-2011) y La tempestad (2013).

Luego de la novela que encabezó con Ximena Navarrete, el histrión decidió alejarse de los melodramas para perseguir una carrera en Hollywood.

Antes de marcharse a la meca del cine, William ya había debutado en el cine con la cinta ecuatoriana Retazos de vida (2008) y había doblado la voz un personaje en Planeta 51 (2009).

Además, había actuado en las series Mujeres asesinas (2008) y Single Ladies (2012).

La carrera en Hollywood de William Levy

A pesar de ser una superestrella en Latinoamérica, abrirse camino en la meca del cine no fue más fácil para el galán cubano que para cualquier otro aspirante.

Con mucha tozudez, consiguió papeles en cintas como The Single Moms Club (2014), Addicted (2014), Resident Evil: The Final Chapter (2017) y Girl Trip (2017).

Así como también en la serie Star (2018-2019). No obstante, durante años dedicado a esta faceta de su carrera, no alcanzó ni estabilidad ni el éxito que esperaba.

Desilusionado de Hollywood, pausó ese anhelo de convertirse en una estrella de cine mundial y se dedicó a labrarse camino como productor de filmes latinoamericanos.

El fantasma de mi novia (2018) y En brazos de un asesino (2019) son dos de los proyectos que produjo y protagonizó para la gran pantalla latinoamericana.

“Llega un momento en el que uno tiene que aceptar las cosas. En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita”, declaró a Efe, según Los Angeles Times.

“Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes”, apuntó.

“Llega un momento en el que uno tiene que decidir qué quiere en la vida y yo me di cuenta de que prefería enfocarme en los míos”, concluyó.

Un regreso triunfal a las telenovelas con Café con aroma de mujer

Tras esta etapa, en el año 2020, el actor sorprendió al regresar por la puerta grande al género que lo lanzó a la fama: como protagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer.

En la producción colombiana que arrasa en Netflix, estrenada el año pasado, el galán encarnó a Sebastián Vallejo, un papel que Guy Ecker encarnó en el melodrama original en 1994.

Según confesó en una entrevista a RCN, llevaba años con el deseo de volver a las novelas, pero ningún proyecto lograba convencerlo ni emocionarlo hasta que llegó Café...

Ahora, el público puede disfrutar de su actuación en la trama que encabezó con Laura Londoño en streaming mientras él se prepara para seguir brillando delante y detrás de cámaras.

Y es que ya tiene confirmado su próximo proyecto televisivo como actor y productor: Montecristo, una serie basada en la novela El conde de Montecristo de Alejandro Dumas.