Soldados rusos y ucranianas se dan ‘match’ en Tinder como estrategia de guerra

Tinder, la aplicación de citas, pasó a convertirse como método de estrategia en la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo a The New York Post y The Sun, los soldados de Rusia han estado utilizando la app de citas para estar en comunicación con elementos femeninos del ejército ucraniano, abriendo la posibilidad de que la inteligencia militar rusa haya creado perfiles falsos para descubrir la ubicación de las tropas ucranianas.

Sin embargo, el ejército ucraniano también han hecho lo mismo, pues se confirmó que las militares ucranianas sedujeron a Spetsnaz rusos (palabra rusa para referirse a los comandos de fuerzas especiales de élite militares) y durante la madrugada lograron dispararles.

Como parte de esta ‘nueva’ forma de combate militar, se reportó que más de 30 elementos rusos fueron asesinados por mujeres ucranianas.

“Un tipo musculoso posó tratando de verse sexy en la cama posando con su pistola. Otro vestía equipo completo de combate ruso y otros simplemente se mostraban con chalecos ajustados a rayas”, explicó Dasha Synelnikova para el medio inglés.

La soldado reveló que tuvo que cambiar la ubicación de Tinder debido a que algunas amistades le dijeron que decenas de soldados rusos estaban utilizando la aplicación.

