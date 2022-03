Ricardo Montaner está triste por la disputa entre Residente y J Balvin

El mensaje de Residente, a través de la sesión 49 con Bizarrap, ha movido la palestra musical provocando diversas reacciones de importantes iconos de la industria. Muchos se mostraron a favor y otros en contra.

Precisamente, uno de los pilares de la balada en América Latina Ricardo Montaner, se mostró triste por esta disputa entre René y J Balvin. Agregó que es un despilfarro de talento lo que se está dando entre ambos referentes de la música urbana.

Ricardo Montaner (Gilbert Carrasquillo/Getty Images)

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”.

“Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado”, comentó.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Tres capítulos

Lo ejecutado por Residente es algo nunca visto en la escena latinoamericana, sobretodo por importantes referentes del género. En su lugar de la Mancha, Mis armas son mis letras y El Caballero de los Espejos fueron los tres capítulos que contuvieron la ira y talento de René.

No obstante este problema ya se viene cocinando desde el 2021. La ira de Residente salió cuando J Balvin llamó a boicotear los premios Grammys ya que no tuvo nominaciones.

El puertorriqueño no se calló y reclamó porque este boicot no lo planeó cuando estuvo en la cúspide de estos galardones. De paso hizo de menos las producciones del colombiano usando la metáfora de un carrito de hot dog.

Residente dejó claro este jueves que tiene el potencial para poder enfrentarse con talento y ratificó que J Balvin seguirá pensando en el negocio mas no es un ejercicio musical.

Aunque no ha sido confirmado, Balvin habría tratado de parar que el tema de sesión 49 salga a la luz tras hablar con los diferentes sellos discográficos; todo esto fue en vano.