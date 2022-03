Daddy Yankee, Don Omar o Tego Calderón: estas son otras de las grandes tiraderas del género urbano

Una de las cosas que más marcan al género urbano son las tiraderas o peleas musicales entre varios artistas que son rivales, o que existe alguna rivalidad entre sus fanáticos por alguna similitud, por lo que tienen que definir, mediante la tiradera, quien es el mejor.

Es por eso que a lo largo de la historia del género hemos tenido varios enfrentamientos de reggaetoneros o raperos muy conocidos. Aquí te recordamos los más famosos:

Daddy Yankee vs Don Omar

Siempre se ha hablado de una rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar. Al ser ‘los padres del reggaetón’, existe siempre una lucha entre los fans de uno o del otro sobre quien es el mejor de todos los tiempos. En Gata Gánster, por ejemplo, que es una colaboración entre ambos, se destacan algunas frases como: “Todo el mundo sabe que no hay nadie más plástico que Landrón” por parte de Daddy. Mientras que Don Omar cantaba: “Si tú eres Cangri en la tierra, yo soy el Rey de la luna”.

Tego Calderón vs Lito y Polanco

Tego Calderón, Lito y Polaco también protagonizaron un enfrentamiento. En 2003, Calderón dedicó No Me La Explota a Lito y Polanco, acusandolos de querer aprovecharse del cantante: “Pero no funcionan, por eso su mundo es frío”, cantaba Tego. Lito respondió con Quítate La Máscara, pero Tego puso fin a la ‘tiraera’ con Guasa Guasa con Voltio, convirtiéndose en un hit musical del género.

Cosculluela vs Anuel AA

Otro caso de artistas que pasaron de ser amigos a enemigos fue el de Cosculluela y Anuel AA. Desde un principio, ambos no solo eran amigos sino que también compañeros de trabajo. No se sabe con precisión cuando empezó la enemistad, pero tras romper los lazos, los artistas se lanzaban muchas indirectas por Instagram.

Anuel decidió lanzar su polémica ‘tiraera’, Intocable. En ella, el boricua insultaba a la modelo puertorriqueña, La Taina y soltó frases homófobas, cosa que enfadó tanto al público que llegaron a cancelar su concierto en El Coliseo de Puerto Rico.

Tempo vs Residente

Otra de las batallas más famosas es la de Tempo y Residente. Luego de que René criticara los ‘Billboard’s Latin Music Week 2017′ por las canciones latinas que estaban incluidas en la lista, afirmando que sonaban “idénticas” y que eso “borraba la riqueza de la música latinoamericana”, Tempo se molestó y sacó su ‘tiraera’ Calle Sin Salida, donde reproducía los comentarios de Residente en la introducción de la canción.

René no se quedó callado y también le contestó en Mis Disculpas, una canción de ocho minutos y dedicados al también boricua. Parece ser que el golpe no le dolió y Tempo volvió en un segundo round con El Bruto. René tampoco se iba a quedar callado y puso fin a este enfrentamiento con su última tiradera: La Cátedra, una canción de 12 minutos que rompió el récord mundial de la canción de rap más larga.