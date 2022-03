Conoce por qué sacaron a “El Señor de los cielos” de Netflix

Desde que la popular serie colombiana “El Señor de los cielos” quedó fuera del catálogo de Netflix, los fanáticos quieren saber qué pasó y dónde seguir viéndola. Como es habitual en el sitio de streaming, son decenas las series y películas que dirán adiós en este mes que recién empieza, tal como se había reseñado hace pocos días en Puroshow.com.

Sin regalar un día más, la historia de Aurelio Casillas (Amado Carrillo) fue retirada sin importar el éxito que sigue teniendo. Similar destino le tocó a otras producciones como Akame ga Kill!, American Crime Story: The people vs. OJ Simpson, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, Loo Loo Kids, Pose, Sylvanian Families, The Challenge: RW/RR, Soundtrack, Voz, The Punisher, Iron Fist, The Defenders y Daredevil, entre otras.

Pero no solo se trató de una eliminación de series, pues también quedaron fuera varias películas en todos los géneros, como as locuras de Dick & Jane, Una serie de eventos desafortunados, Inferno, Late Life: The Chieng-Ming Wang Story, Notes on Blindness, Héroe de Centro Comercial 2 y Seguridad Nacional, entre otras.

Los motivos de la salida de “El Señor de los cielos”

La serie es producida por otra empresa que no es Netflix, y ésta posee los derechos de distribución por cierto tiempo. “En el momento en el que ese contrato vence, la compañía productora está en todo su derecho de no renovarlo, que fue lo que sucedió con la historia de Aurelio Casillas”, citó el medio.

El Señor de los cielos sale de Netflix (Agencias)

“El Señor de los cielos” se transmitió por primera vez en el año 2013 y se anunció una octava temporada. Acumuló durante ese tiempo 611 episodios. Su primera temporada contó con la participación de Caracol Televisión, pero luego pasó a ser una producción estadounidense, escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso y basada en una idea original de Andrés López López.

La trama gira alrededor de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), uno de los narcotraficantes más importantes de México en los años 90, cuya única ambición era convertirse en el más poderoso del país. “Los negocios para el protagonista son lo más importante, pero sus planes de seguir creciendo en el mundo de la droga se ven empañados por Marco Mejía, un joven policía que está decidido a acabar con él”, precisa la nota.

Opciones para verla

Las molestias del público no fueron poca cosa, ya que muchos no pudieron terminar la historia antes del estreno de la temporada 8, que ya fue confirmada, sin embargo, para todo hay solución.

Los que quieran saber qué sucede en la vida del llamado “Rey del Oro Blanco” deben buscar otras opciones, ya que Netflix ceso su transmisión. La más popular para ver los capítulos completos online es en la app de Telemundo para iOS y Android o en smart TV, disponible para Roku, Fire TV, Apple TV, Samsung TV y Xbox.