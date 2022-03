Conoce la faceta de Bad Bunny como actor de cine, estos han sido sus primeros pasos en la actuación

Muchos se preguntarán ¿cuál es su secreto?, pero lo cierto es que el rapero Bad Bunny sigue cosechando éxitos y ahora saltó a la gran pantalla junto a Brad Pitt en la película “Bullet Train”.

Según una reseña de Sensacine, el filme se basa en la novela japonesa María Beetle escrita por Kotaro Isaka. Se trata de cinco asesinos que se encuentran en el mismo tren que viaja de Tokio a Morioka y descubren que todos tienen la misma misión: acabar con la vida de uno de los pasajeros. Por el momento, se desconocen más detalles sobre la trama y cómo se adaptará el relato de Isaka a la gran pantalla.

Querido por los amantes de la música urbana y menospreciado por cantantes profesionales que no encuentran su talento por más que lo buscan, Bad Bunny se coló en el reparto de la película dirigida por David Leitch. Con este nuevo golpe de suerte, el premiado puertorriqueño compartirá pantalla con Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Lady Gaga, Masi Oka y Andrew Koji, según Deadline.

Conoce la faceta de Bad Bunny como actor de cine

No se sabe cuál será el rol que interpretará Benito Martínez (Bad Bunny) en la cinta, pero se especula que pueda ser uno de los cinco asesinos que viajan en el tren.

Bad Bunny y Brad Pitt juntos en una película (Captura)

Para Bad Bunny no es la única experiencia ante las cámaras. Ya participó en el rodaje de Narcos México, una aventura nueva. Y hasta lo vio medio mundo en el medio tiempo del Súper Bowl junto a Shakira, Jennifer López y J. Balvin, pero luego llegó la pandemia, aunque eso no ha detenido su efervescente carrera.

Un cambio de vida

Este cantante que no sabe leer partituras ni toca ningún instrumento fue nombrado artista global número 1 en el año 2020 en Spotify, con más de 8.300 millones de reproducciones. Sabe que es criticado, pero considera que los ataques son clasistas, algo que a su juicio no terminará nunca. “El reguetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían drogas, y al final vio una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo”. “Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”, dijo en entrevista con El País, de España.

Nadie podría imaginar que hace pocos años, en 2016, se encontraba en el mayor de los anonimatos embolsando compras de los clientes en un supermercado de Vega Baja, lugar donde habita a las afueras de San Juan de Puerto Rico. Pero su pasión por el reguetón, trap y el rap le despertó una capacidad para lanzar frases con cierta rima, lo que fue su base para darse a conocer, y marcar la diferencia.

Hoy es imposible ignorarlo porque Bad Bunny aparece hasta en la sopa. Tiene 29 millones de seguidores en Instagram y 30,5 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Uno de sus últimos videoclips, Dákiti, superó los 350 millones de visualizaciones en seis semanas, citó el medio.

Bad Bunny en Narcos (Agencias)

Te recomendamos en video