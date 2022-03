Carolina Jaume recibe apoyo en redes sociales tras estrenar segmento en ‘En Contacto’

Tras su nuevo comienzo en el programa ‘En Contacto’, la presentadora de TV, Carolina Jaume, ha recibido mensajes de apoyo en sus redes sociales.

La exEstrella de Octubre estrenó el segmento “La ama de casa que nos ama”, en el que mujeres están de anfitrionas en el espacio televisivo para entrevistar a la guayaquileña.

Definitivamente un verdadero cambio radical a su vida en medio de los escándalos y la polémica que ha atravesado. Pues, en los últimos meses Jaume ha vivido una serie de episodios que han estado en el ‘ojo del huracán’ tras su divorcio con Allan Zenck.

Además de ello, fue despedida de TC, canal donde conducía el programa ‘Soy el mejor’. Pese a todo ello, ya le dieron otra oportunidad en el ámbito profesional.

“El comienzo siempre es hoy (...) jamás pensé volver a Ecuavisa. No tuve ni tiempo de reaccionar jajaja pero gracias por esta oportunidad por este nuevo comienzo. Hay tantas cosas lindas pasándome hoy por hoy que me siento más bendecida que nunca (...) cierro todas las etapas negativas y me enfoco en lo que realmente importa: Yo”, se lee en una publicación de Instagram donde tiene 2.3 millones de seguidores.

En su debut, también compartió unas emotivas palabras y una galería de fotografías en las que luce el outfit que lució en el matinal. Al parecer, le ha sentado muy bien el cambio, ya que se la ve con otro semblante y radiante.

“Si quieres cambiar tu vida, intenta dar las gracias. Cambiará tu vida poderosamente (...) Gracias por los lindos mensajes, no solo los que me envían a mi directamente si no los que dejan en la cuenta de Ecuavisa”.

Jaume ha recibido mensajes de apoyo, y gratitud por estar en el espacio. También ha sido elogiada por como asumió este nuevo reto en su vida y se levantó en medio de la tormenta. Su mensaje ha sido que si ella puede, las demás igual.

Sus seguidores le han aconsejado seguir en su proceso de transformación y evolución pero sin mencionar a su ex.