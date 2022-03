¡Sí hay trabajo! Carolina Jaume encontró un nuevo empleo en horas

“Nunca creí que un viernes en la noche iba a salir (de TC Televisión) y el viernes a las 8:00 de la noche iba a tener trabajo. Me quedé callada todo el fin de semana”, dijo entre risas la presentadora Carolina Jaume cuando fue de invitada al programa matinal “En Contacto”.

Parece que el sol vuelve a brillar en la vida de Jaume, luego de la polémica con su exesposo Allan Zenck y por la situación que se encuentra atravesando su hijo menor. Hoy, en sus redes sociales confirmó que trabajará en el canal Ecuavisa.

A su entrada triunfal en el programa, Carolina se abrazó fuertemente con su amiga Dora West donde ambas no se pudieron contener la emoción y el llanto.

“Bienvenida Carolina a Ecuavisa” comentó Evelyn Vanessa Calderón mientras Carolina replicó “y no es por un tiempo, es para siempre”.

“Estoy bien”, fueron sus primeras palabras aunque admitió que aún no podía hablar bien debido a problemas con su voz.

Luego soltó una frase en respuesta a lo que se preguntaba Lazito sobre su situación laboral. “Con respecto a tu pregunta, no estoy a la deriva, el barco está plantado”, comentó de manera firme aunque visiblemente emocionada y nerviosa.

Luego en sus redes sociales publicó una imagen donde dice lo siguiente: “El comienzo siempre es hoy; Gracias @encontactoecuavisa jamás pensé volver a @ecuavisatv no tuve ni tiempo de reaccionar jajaja pero gracias por esta oportunidad por este nuevo comienzo. Hay tantas cosas lindas pasándome hoy por hoy que me siento más bendecida que nunca. Gracias por TODOS SUS MENSAJES DE APOYO. Cierro todas las etapas negativas y me enfoco en lo que realmente importa: YO”.