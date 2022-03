Charlie Sheen regresa a la pantalla chica con las estrellas de Entourage

Charlie Sheen está de regreso a la televisión. El actor de Two and a Half Men se interpretará a sí mismo en una serie creada por Doug Ellin, quien ya tuvo éxito con Entourage.

Sheen se unirá precisamente a algunas de las estrellas de Entourage, como Kevin Connolly y Kevin Dillon, quienes serán los protagonistas de Ramble On, que es descrita como “una comedia dramática con guión inmersa en la vida real sobre veteranos de Hollywood que buscan reinventar sus voces junto a los recién llegados que buscan establecer la suya propia”.

Elenco reconocido

Emmanuelle Chriqui, también alumna de Entourage, aparecerá en la serie junto con el padre de Sheen, Martin Sheen, además de Kimiko Glenn (Orange is the New Black), Bre-Z (All American), John C. McGinley (Scrubs), Jamie-Lynn Sigler (The Sopranos), Zulay Henao, Mark Cuban, James Hiroyuki Liao (The Dropout), Harvey Guillén (What We Do In The Shadows), Ana Ortiz ( Betty la Fea), Sara Sanderson, Mikaela Hoover y Adam Waheed.

“Esta idea ha estado dando vueltas en mi cabeza durante años y verla cobrar vida es increíble”, dijo Ellin en un comunicado publicado por varios medios norteamericanos. “Me siento más que agradecido de que tantos miembros del equipo y del elenco de Entourage, junto con algunas de las fuerzas cómicas más talentosas de la industria, se hayan unido a nosotros en este nuevo y emocionante viaje. No podemos esperar para compartir esto con el mundo”.

El propio Charlie Sheen, quien no protagoniza una serie de televisión desde que hizo Anger Management entre 2012 y 2014, compartió la noticia en su cuenta de Instagram en un mensaje en conjunto con Ellin: “Tenemos un título… Ramble On!”.

De vuelta a la TV

Foto: Facebook/Two and a Half Men

Sheen, quien logró la fama con películas taquilleras como Platoon, Wall Street, Eight Men Out y Major League, comenzó a protagonizar en series de televisión cuando reemplazó a Michael J. Fox en Spin City entre 2000 y 2002, tomando después el papel de Charlie Harper en Two and a Half Men entre 2003 y 2011, cuando fue despedido por un infame colapso público y varios ataques verbales contra Chuck Lorre, creador de la serie.