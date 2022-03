Así va la búsqueda de la actriz que interpretará a Madonna en el cine

Las películas biográficas de artistas se están haciendo populares en los últimos años.

Desde el éxito que tuvo Bohemian Rhapsody, contando la vida de Freddie Mercury (2018), y el de Rocketman, con la historia de Elton John (2019), se han estado cocinando otros proyectos de estrellas de leyendas de la música para la pantalla grande, como Elvis Presley, Bob Marley y Michael Jackson, por lo que la llamada Reina del Pop no quiere quedarse atrás: Madonna.

La Chica Material está produciendo, escribiendo y va a dirigir su propia historia, para la cual actualmente están realizando una intensa búsqueda para interpretarla en su juventud, en el inicio de su extensa carrera de cuatro décadas.

Intenso casting

Julia Garner, ganadora del Emmy, es una de las actrices que aspira el rol de Madonna en su película biográfica. Foto: Instagram @juliagarnerofficial

De acuerdo con The Hollywood Reporter para el casting han asistido desde ganadoras del Premio Emmy hasta nominadas al Oscar para buscar uno de los roles disponibles más importantes del momento, exponiéndose a unas audiciones parecidas a un Bootcamp, bajo la mirada de la directora de casting, Carmen Cuba.

Entre las actrices aspirantes al papel se encuentran Julia Garner (Ozark), Florence Pugh (The Falling), Alexa Demie (Euphoria), Odessa Young (Mothering Sunday) y Emma Laird (Alcaldesa de Kingstown).

También han estado audicionando artistas musicales como Bebe Rexha y Sky Ferreira, quien ha tenido pequeños papeles en Baby Driver y en la serie Twilight Zone.

Las aspirantes al papel participan en fuertes sesiones de coreografías con el coreófrafo de Madonna y la propia cantante, que se han extendido hasta a 11 horas diarias.

El casting incluye sesiones de lectura del guión y audiciones de canto con la propia Madonna.

La historia

Madonna en "Material Girl".

Se especula que la película se basaría en sus inicios, su llegada al estrellato y culminaría con su histórica gira Blonde Ambition, de 1990, aunque el guión todavía está en proceso de desarrollo.

La película, que será distribuida por Universal, está siendo escrita por Madonna, que inició el guión trabajando en conjunto con el ganador del Oscar, Diablo Cody, quien después salió del proyecto para darle paso a Erin Cressida Wilson (Secretaria, The Girl on the Train).