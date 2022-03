Así lucen la vida real las estrellas de Euphoria, serie de HBO Max

Euphoria sin duda rompió el molde de las típicas series de adolescentes. La producción trasmitida por HBO Max se pega más a los problemas sociales de los jóvenes, tales como el consumo de droga, fetiches, trastornos de identidad y sexualidad.

Tyler Romani nos engancha en cada uno de los 18 episodios, sobretodo de la mano de importantes personajes como son Maddy, Nate, Cassie, Fezco, Kat, Lexi, Jules, Cal Jacobs y más.

Si eres una de las personas que quedó atrapada o se sintió identificada con cada uno de los personajes, te mostramos a continuación cómo lucen en la vida real.

Hunter Schafer

Es una modelo, actriz y activista estadounidense de los derechos LGBT. Hunter ha trabajado para marcas de alta costura, como lo son Dior, Miu Miu y Marc Jacobs, sólo por mencionar algunos.

Schafer es una mujer transgénero. En una entrevista reveló que sus padres se vieron preocupados ya que ello no era normal. A los siete años se declaró abiertamente gay.

Jacob Elordi

Es un actor australiano de 24 años ha tenjdo leves participaciones en las cintas Carpe Liam, Max & Iosefa, Bad Dream y la trilogía de Kissing Booth. Elordi tuvo su primera experiencia en Hollywood en la película Piratas del Caribe: La venganza de Salazar como extra.

Barbie Ferreira

Es una modelo y actriz brasileña-estadounidense. Su presencia en Euphoria ha despertado el movimiento de positividad corporal. Ferreira comenzó su carrera de modelaje cuando era adolescente enviando fotos a un casting abierto de American Apparel.

Interpretó a Ella en dos episodios de la serie de HBO, Divorce, junto a Sarah Jessica Parker y Thomas Haden Church.

Sydney Sweeney

La actriz estadounidense-canadiense de 24 años es una de las estrellas que ha tenido el lujo de estar en tres grandes plataformas de streaming: HBO, Netflix y Hulu.

Sweeney ha sido estrella invitada en diversas series de televisión como 90210, Criminal Minds, Grey’s Anatomy y Pretty Little Liars. En cine, participó en 2020, de la mano de Quentin Tarantino, en la película Once Upon a Time in Hollywood, donde interpretó a Snake.

Angus Cloud

Prácticamente el más inexperto en lo que actuación respecta. Angus estudio en la Escuela de Artes de California y su gran debut fu en la serie Euphoria. Tras las dos temporadas, tendrá un papel secundario en North Hollywood.