Gabriela Pazmiño y Dalo Bucaran mostraron sus músculos en terno de baño

Gabriela Pazmiño y Dalo Buscaran dejaron ver el resultado de su entrenamiento, con músculos en terno de baño.

Las imágenes fueron difundidas en la cuenta de Instagram oficial de Gabriela Pazmiño, donde los fanáticos se sorprendieron debido al cambio que ha tenido la pareja.

En las fotos se puede ver a Dalo Bucaran con una pantaloneta y mostrando que tienen cuadritos en su abdomen. Mientras que Gabriela Pazmiño mse deja ver en un terno de baño con el que se aprecia que su abdomen está plano.

La expresentadora de televisión indicó que ese resultado había sido de un trabajo de unos dos meses.

“Después de casi dos meses de cambiar nuestros hábitos alimenticios, ya se empiezan a ver los resultados, en la vida todo esfuerzo trae su recompensa. Bendiciones y feliz feriado en todos sus hogares. Dalo Bucaram, te amo”, escribió Pazmiño.

Los internautas señalaron en los comentarios que ese cambio de hábitos de los famosos con sus resultados evidentes, se convierten en una inspiración. “Excelente que gran ejemplo siendo directivo de tu club y poniendo el ejemplo que excelente eres un ejemplo a seguir. Son un ejemplo”, escribió un fanático.

Otros comentarios.

“Qué bien. Me alegro mucho por ustedes, es tan satisfactorio cuando se pueden ver resultados, si se entrena y se come BIEN, es seguro que se obtendrán los resultados. La cuestión es que uno debería mantenerse siempre motivado, no hay que decaer y así llegaremos a viejitos viéndonos y sintiéndonos bien”.

“¡¡¡Esoooo!!! Otra vez me inspiras mi @gabrielapazminop a bajar esos kilitos que me faltan del embarazo y ahora con el Fer de acolite jejeje pilas”.

Otra usuaria pidió información para seguir sus pasos. “¿Alguna aplicación estás usando o cómo se guían? Se ven geniales. Pueden compartir la información porfa”.

La pareja se ha dedicado a mostrar su amor y actividades que hacen diarias juntos y en familia, en sus redes sociales.