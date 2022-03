Carolina Jaume revela detalles de su vida personal y de lo que ha atravesado tras separarse de Allan Zenck en programa de TV

La presentadora de TV, Carolina Jaume, acudió al programa ‘En Contacto’ para revelar detalles de su vida personal, sobre su salida de TC y el proceso que ha atravesado tras separarse de Allan Zenck.

Esta entrevista que le hicieron en el marco de la polémica que se ha suscitado en las últimas semanas con Zenck. En Instagram -recientemente- ha compartido chats de conversaciones con el también padre de su hijo.

El fin de semana, Jaume confesó que teme por su vida ante las presuntas amenazas que ha recibido por parte de su exesposo. Por ello, la guayaquileña ha recibido fuertes críticas.

Contó -en el espacio- que se ha visto fuertemente afectada y que la situación no la dejaba ni dormir. Sin embargo, ahora está mejorando. “Estoy sonriendo de nuevo, recuperando el habla y he vuelto a manejar”.

Añadió que en la actualidad no consume mucho las redes sociales, pese a que sí ha hecho publicaciones. En Instagram ha recibido comentarios ofensivos sobre su aspecto físico, algo que ha ella la tiene sin cuidado porque eso no la define como persona. “Me divierto con los memes que me hacen”, dijo en el espacio.

Por otro lado, mencionó que no tiene problema en hablar de la condición de su pequeño, ya que con esfuerzo y lucha lo ha sacado adelante al igual que su hija.

“Yo me levantaba todos los días con una lápida en el pecho”, señaló al referirse a la tristeza que atravesó en el proceso. “Me dolía que otra persona le sacaba a comer hamburguesa y helado a mi hijo, algo que no el papá podía hacer”.

Al finalizar sostuvo que hay páginas de farándula que “financian” para que “me odien”.