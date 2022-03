Todo sobre el debut de Karol G en una serie de Netflix

Karol G se ha convertido en una de las cantantes más queridas por el público, y ahora se dio a conocer que incursionará en la actuación, participando en una serie de Netflix, así que te contamos todos los detalles que debes conocer.

“La Bichota” debutará como actriz en la serie “Griselda”, basada en la vida de la famosa narcotraficante Griselda Blanco.

Ya se encuentra grabando algunas escenas en Los Ángeles, California, y compartirá escena con Sofía Vergara, quien es la protagonista de esta producción.

De acuerdo a información publicada por el sitio de Billboard, Karol dará vida a una de las mujeres que “Griselda” usaba como “mulas” para transportar droga a Estados Unidos.

Para poder entrar en papel, la artista pasó meses en clases de actuación y movimiento corporal, tanto en persona como virtualmente. “Me abrieron totalmente los ojos a una perspectiva diferente. Han ayudado a mi carrera como artista y a mi desarrollo en el escenario”, expresó.

Además, compartió que la experiencia ha sido algo muy diferente y se encuentra feliz. “Otro mundo. Con mi profesor nos metemos en diferentes situaciones y me ayuda a meterme en el personaje. Cuando no eres actor, tu objetivo es hacer las cosas bien para que sean creíbles. Pero al actuar, realmente te metes dentro de un personaje y te olvidas de lo que la gente quiere”, explicó la cantante.

Por otro lado, compartió cómo ha podido combinar ambas actividades, pues ella no ha parado, ya que sigue dando shows y lanzando nuevos temas.

“Me levanto desde las 5 de la mañana y trabajo en mi música por la noche… Es nuevo para mí, pero todos en la producción han trabajado de cerca con nuestro cronograma. He estado aquí en Los Ángeles con el productor Ovy on the Drums y con muchos de los compositores con los que trabajo. Es otra forma de laborar, pero me encanta”, expresó Karol.