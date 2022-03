¿Qué le pasó al actor Víctor Arauz? Se sometió a una cirugía

El actor Víctor Arauz ha sorprendido a sus seguidores con su nueva apariencia. En sus redes sociales apareció rapado y explicó los motivos de su nuevo look. Indicó que se sometió a una cirugía ¿por qué?

En su cuenta de Instagram tituló un video: “calvo yo? jamás. En ese video reseñó que desde el pasado 23 de febrero era su última día con cabello. “Es mi último día oficialmente con pelo largo, debo operarme y para eso pues me van a afeitar la cabeza”, dice Víctor Arauz en la grabación. Lo mismo agregó en su cuenta de Twitter: “Último día con pelo, a nadie le importa pero estoy nervioso y sin poder dormir”.

Último día con pelo, a nadie le importa pero estoy nervioso y si poder dormir pic.twitter.com/VLfq32UupN — Victor Arauz (@vkarauz) February 24, 2022

La cirugía de Víctor Arauz

El actor se sometió a una cirugía de implante de cabello. Esto, porque indicó en tono humorístico que está “cansado de ver pelos en las peinillas todo el tiempo”. Arauz indicó que nunca ha tenido operaciones porque le tiene pánico a las agujas pero esta vez decidió hacerlo. “Hoy por primera vez lo hice, y para muchos es cualquier cosa, pero para mi fue un súper evento. Me temblaban las manos”.

“Tenía el corazón acelerado, no paraba de moverme, no dormí bien los últimos días, el hecho de estar encerrado me estresa, yo nací para estar en la calle todo el día, en fin, lo hice y estoy contento, me siento raro, por si acaso no me puse tetas, me hice implante de pelo…”, escribió en Twitter.

Allí mismo comentó que se sentía un poco adolorido pero a la vez “muy feliz” pues “ya me cansé de ser calvo”.