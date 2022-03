La cantante Gloria Trevi no olvida su difícil pasado, y menos el amor de su primera hija Ana Dalai, que murió siendo apenas una bebita, producto de su relación con el productor Sergio Andrade, quien después fue acusado de diversos delitos, entre ellos el de corrupción de menores.

De la muerte de su hija han pasado ya 22 años, pero el tiempo no cura las heridas y Trevi, que ha seguido una carrera de éxitos, jamás olvida que ella fue su gran amor.

Gloria estuvo en la cárcel, pero al salir no detuvo su camino dentro de la música. El amor volvió a sonreír y formó una familia al lado de Armando Gómez con quien tuvo dos hijos (Ángel Gabriel y Miguel Armando). De estar viva, Ana Dalai fuera la mayor de sus hermanos, reseñó DiarioPronto.

Gloria Trevi recuerda a su hija muerta hace 22 años

Como se sabe, Trevi pasó cuatro años ocho meses tras las rejas por el delito de rapto, corrupción, abuso y violación de menores, pero luego quedó absuelta de todos los cargos por “no contar con las suficientes pruebas para sentenciarla”, precisó El Heraldo de México. Sin embargo, el tiempo sin su libertad y la juventud perdida nadie la podrá devolver.

Cada año, la cantante ha realizado diferentes acciones para honrar a su hija, incluso se recuerda que en el año 2017, cuando Ana Dalai cumpliría 18 años, Trevi le hizo un cumpleaños simbólico: “Cada velita representa tres años y hay que pedir un deseo en bonito porque sí se cumple [se hace realidad]. Feliz cumpleaños corazón; te amo. Lo voy a apagar en nombre de Ana”, declaró en ese momento.

Hija fallecida de Gloria Trevi (Agencias)

“Mil felicidades a Ana Dalai. Un ángel más en el cielo. Dios te bendiga Gloria”, dijo la intérprete.

No sabe dónde está su cuerpo

La regiomontana reveló en una entrevista con el presentador Gustavo Adolfo Infante que desconoce el paradero del cuerpo de su hija, por eso ella no sabe a qué lugar rendirle honores, algo que debe ser muy duro para una madre.

Ana Dalai, de apenas un mes de nacida, murió al parecer mientras dormía en Río de Janeiro, Brasil en tiempos en que la cantante vivía hacinada con Andrade y siete mujeres más. O hay dudas de que el año 1999 fue de los peores de su vida.

Hija fallecida de Gloria Trevi (Agencias)

“Te amo y te amaré por siempre Ana Dalai, quien te use contra mí, caerá porque tú eres mi regalo de Dios, mi salvación, en la tierra y en el cielo, gracias mi amor eterno. Gracias, se q no debo llorar, q debo agradecer, pero.... aunque siempre está presente...ya saben, el alma entiende lo q el cuerpo ignora”, escribió.

La cantante está lista para contar su propia historia más allá de las versiones que se han hecho, como la película “Gloria” de 2014. Trevi asegura que ahora sí está lista para que la bioserie de su vida llegue al público, no como una necesidad del ego, sino porque su historia puede ayudar a otros. “Se prestó todo, la pandemia, me dio el tiempo, las series se pusieron de moda y no necesito hacerlo para levantarme, ni para explicar nada, ni para que la gente vaya a verme, voy a contar mi historia porque creo que puede ayudar a otras personas”.

