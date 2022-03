Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio y esto fue lo que dijo de su separación de William Levy

Hace varias semanas William Levy anunció en sus redes sociales que se separaba de Elizabeth Gutiérrez, pero a los pocos minutos borró la publicación. Su situación como pareja quedó en el aire porque ambos han evitado referirse a esto públicamente.

Sin embargo, esto cambió con una reciente actualización de la actriz en sus redes sociales, en la que defendió al padre de sus dos hijos y además pidió que se detuvieran las especulaciones en contra de ambos.

De hecho, hizo gala de gran madurez al referirse a él como “el hombre más importante” y que le deseaba felicidad “con o sin mí”.

Lo que dijo Elizabeth Gutiérrez sobre su relación con William Levy

“Siempre le voy a agradecer (a William Levy) que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, comenzó diciendo la mexicana en su perfil de Instagram.

“No hay culpables en esta situación. No me alegro de ataques a su persona, no lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante. El que ve por nuestro bienestar, todos los días”, aseveró.

En la misma publicación, que se robó más de 345 mil ‘me gusta’, la protagonista de El rostro de Analía también le envió sus mejores deseos, sin aclarar si se están dando una segunda oportunidad o se trata de una ruptura permanente.

“Deseo siempre lo mejor para él: amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque”, dijo.

“Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja, y ahí se va a quedar, con nosotros”, sentenció, sin dar más detalles al respecto y cerrando este capítulo que dio pie a especulaciones de infidelidades por parte del actor.