Razones para no perderte ‘Sin respiro’, una película de acción inigualable Sin respiro

El catálogo de entretenimiento de Netflix está cada vez más impactante. Por eso, no es de extrañar que ‘Sin respiro’ esté dejando realmente sin aliento al público.

Y es que esta producción se sumó para que los amantes de la acción, el peligro, así como los desenlaces inesperados tuvieran una opción más para deleitarse con increíbles escenas, momentos angustiantes, así como una interpretación impecable de parte de su protagonista quien con pocas palabras y muchos gestos logró convencer con este personaje tan audaz, arriesgado y valiente.

Esta propuesta maneja muy bien el concepto ya antes visto en título como ‘El transportador’, solo que en ésta hay aún mucho más suspenso, así como situaciones que te harán sospechar hasta de quien menos imaginas. Además, es rápida, te eleva la adrenalina y por si fuera poco es capaz de dejarte con ganas de más.

Razones para no perderte ‘Sin respiro’ en Netflix

En ‘Sin respiro’ se presenta la siguiente descripción: “Después de hacer lo indecible para encubrir un accidente, un policía corrupto pierde el control de su vida cuando comienza a recibir amenazas de un misterioso testigo”. A partir de ella se esperan una serie de consecuencias inimaginables sobre la actuación de este sujeto que ahora está en la mira de todos.

Y es que si aún no has tenido la oportunidad de ver esta producción que está causando furor entre los amantes del género de la acción, te presentamos las razones por las que no debes dejarla pasar por alto:

Combinaciones de géneros y estilos: Más allá de ser una de las películas con más adrenalina de los últimos tiempos, esta propuesta está arraigada en mostrar originalidad de principio a fin, pues más allá de las escenas de persecuciones, también hay un poco de drama, tensiones y actuaciones inimaginables que te harán dejar sin aliento, pues ellas carecen de argumentos y se enfocan más en lo gestual, así como en el ofrecer impacto de principio a fin. Además, también hay altas dosis de suspenso tan real que el público no sabrá qué hacer tras el desarrollo de esta historia, pues hasta los hace participe de ella.

Hay acción de principio a fin: Los amantes de este tipo de géneros encontrarán que esta película es sin duda una digna representación de ella, pues guarda especial similitud con parte de las producciones que han hecho muy famoso al actor Jason Statham en las que se desborda la adrenalina y se presentan los planes más astutos e insospechados para salir airosos de cada situación que se va presentando.

Su protagonista traspasa cada sensación: Si algo caracteriza a ‘Sin respiro’ es que su protagonista, el actor Franck Gastambide es capaz de transmitir las más altas emociones con tan solo sus gestos, pues éste posee pocos diálogos de la trama, pero esto interfiere en su misión de escapar de sus adversarios, por lo que quienes han visto esta producción aplauden que este joven haya logrado angustiar hasta al más incrédulo. Y esto hace que la historia se vuelva más real y convincente.