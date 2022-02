Critican a Miss Ucrania por “aprovecharse” de la situación de su país al posar con traje militar y armas

Ucrania vive uno de los peores momentos en una guerra desde el pasado jueves, cuando Rusia anunció una “operación militar” que ha dejado la muerte de inocentes y destrucción del país.

Muchos han tratado de escapar de Kiev, la capital del país donde se generan los mayores ataques, pero otros se han quedado para luchar y hacer frente a la arremetida de Rusia, y es que fueron otorgadas armas a civiles dispuestos y aptos para defender al país.

Sin embargo, en medio de los ataques, la miss ucraniana Anastasiia Lenna, quien fue Miss Grand International 2015 ha generado polémica en redes.

Y es que la joven publicó unas fotos en las que aparece vestida con traje militar, rifle, y cabello suelto.

Critican a Miss Ucrania por fotos vestida con traje militar y rifle

Anastasiia publicó dos fotos con la fecha “22.02.2022″, y ha causado polémica con estas fotos, pues algunos la felicitan por su valentía, mientras que otros la critican por aprovecharse de la situación del país para “llamar la atención”.

Y es que en las fotos parece que posara, más allá de estar realmente batallando, por lo que muchos de los seguidores dudan que esté en medio de los ataques, defendiendo al país.

“Que falta de respeto !! Ese estilo ante una guerra! Desconocen la magnitud de este desastre”, “Qué nivel de faranduleria”, “es mejor que no coloques nada, esas fotos son súper posadas”, “que horror, como se nota que no está luchando, si lo hiciera, no tuviera tiempo para fotos”, “eres detestable, aprovechándote de esta situación tan delicada para hacerte famosa”, fueron algunas de las críticas que recibió la joven.

Ante estas críticas, Anastasiia se pronunció en sus redes, y aclaró que lo hizo para inspirar a las personas, y demostrar que las mujeres ucranianas son fuertes.

“NO SOY UN MILITAR, SOLO UN HUMANO. Debido a la situación actual quiero hablar!. No soy militar, solo una mujer, solo una humana normal. Solo una persona, como todas las personas de mi país. También soy jugador de airsoft desde hace años. Puedes buscar en Google lo que significa #airsoft. Todas las fotos en mi perfil para inspirar a la gente. No hago ninguna propaganda excepto mostrar que nuestra mujer de Ucrania es fuerte, segura de sí misma y poderosa”, dijo, dejando claro que no está luchando con armas, y solo se trataban de fotos cuando practicaba airsoft.