Estos son los planes de Andrés tras ganar Masterchef Ecuador

El fotógrafo guayaquileño de 47 años, Andrés Atarra ya tiene un plan tras ganar la tercera temporada de Masterchef Ecuador. El nuevo masterchef reveló a Teleamazonas que publicará un libro de recetas. “El libro de las recetas de mi abuelita va porque va. Eso es algo que se lo debo a ella. Gracias a ese libro estoy donde estoy porque fue parte esencial de los momentos más importantes de la competencia y de mi carrera”, confesó.

Por otro lado, no tiene nada más pensado pues acabó de mudarse a Galápagos con su esposa y sus dos hijos. Afirmó que quiere ganar mucho potencial culinario en las Islas Encantada pues es uno de los lugares más hermosos del mundo. “Llevo un mes allá, no tengo planes y me gusta, y bueno mi proyecto es ver que se puede hacer en Galápagos. Galápagos es un potencial, es un resumen del Ecuador”, expresó.

“¿Qué se viene?, bueno lo que Dios quiera para mí. Poder mantener la humildad dentro de toda esta vorágine de cosas que están pasando y que lo que pase sea para bien de mi familia, para bien del Ecuador”, aseguró.

Andrés ganó a 22 cocineros aficionados y este año el reality fue más generoso. Se hizo acreedor de un auto, más 20.000 dólares y decenas de premios más. Por eso animó a los ecuatorianos a que se inscriban en la siguiente temporada. “Sé que hay mucha gente que no se anima a estar aquí, pero inténtenlo”, puntualizó.