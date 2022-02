Vocalista de Belanova sí es hija de la ‘India María’ y Raúl Velasco, asegura su hermana

La polémica de que la icónica actriz Maria Elena Velasco, mejor conocida como la ‘India María’, tiene dos hijas reconocidas volvió a avivarse en las redes luego de que circularán videos en TikTok con declaraciones de Mirna Velasco, donde asegura Denisse Guerrero es su hermana y ambas son hijas de los Velasco.

Durante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, con Javier Ceriani, la actriz aseguró que tanto ella como la vocalista de Belanova son hijas de la icónica ‘India María’, añadiendo que no busca fama ni una relación con las familias Velasco, pero que le gustaría hacer un homenaje a su madre, colocando una estatua de la ‘India María’ en Puebla, donde nació.

Tras el fallecimiento de la actriz a los 74 años, en mayo de 2015, empezó a rondar este rumor de la posibilidad de que ella, junto a uno de los presentadores más famosos de la televisión mexicana, Raúl Velasco, hubiese concebido un par de hijas no reconocidas.

Una de ella es la vocalista de Belanova

A raíz de esto, la hermana de la ‘India María’, Susana Velasco, desmintió los rumores que aseguraban que una de estas hijas sería Denisse Guerrero, vocalista de la banda Belanova, añadiendo que entre Denisse y María no existía ningún parentesco.

Posteriormente, en 2021, durante una entrevista radiofónica, Edgar Huerta, tecladista de Belanova, también negó que Guerrero fuera hija de Velasco, explicando que conoce a la cantante desde los 18 años y, por lo tanto, sabe quiénes son sus padres.

Por su parte, Pablo Velasco, uno de los nietos de Raúl, comentó también en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Mirna lo habría buscado para platicarle sobre un proyecto, desmintiendo que sea parte de su familia.

Sin embargo, Mirna asegura que se hizo “la prueba de ADN junto a mi hermana Denisse Guerrero y pues sí…Cuando estás con la familia Velasco todos hablamos igual, cotorreamos”.