La revelación que hizo Alejandra Jaramillo de su look para casting a Telemundo

Alejandra Jaramillo sorprendió a todo el Ecuador cuando anunció que hizo un casting para el medio internacional Telemundo, una noticia que alegró a millones de sus fanáticos por lo que significaría su regreso a las televisiones.

La hermosa esmeraldeña visitó las instalaciones del canal para el casting con un vestido fucsia largo, unos tacones transparentes que dan una combinación a la tonalidad de la piel. Sobre ese atuendo, la ‘Caramelo’ reveló quién estuvo detrás y ademán contó que esa misma persona es la misma que siempre la ayuda con el resto de sus looks.

“Anécdota: siempre la señora caramelo (madre de Ale) me ayuda a elegir los looks para temas importantes. Ayer por videollamada le mostré tres vestidos y se quedó con este, me dijo: ’ponte esos zapatos y la cartera morada’, contó la ecuatoriana en una publicación de su cuenta de Instagram, donde además mostró varias fotos de su bello atuendo.

Además, Ale aprovechó para agradecer a su madre por siempre apoyarla con sus consejos. “Eres la mejor”, añadió.

Sobre su peinado y maquillaje, Ale contó que fueron hechos por ella misma.

Finalmente, la esmeraldeña aprovechó para agradecer al Ecuador entero que la está apoyando.

“Infinitas GRACIAS a ustedes por todo su apoyo y respaldo, las redes han explotado. Siento a todo mi país emocionado conmigo, empujándome a este sueño #queremosaaleentelemundo. Dios abre y cierra puertas, Él quita y Él pone. Nada me pertenece. Este sueño se lo entrego, lo que Él me permita vivir”, concluyó.

Ale instó a sus seguidores a sumarse al hashtag #QueremosaAleEnTelemundo “para ver qué pasa”, escribió la presentadora. De llegarse a darse su contratación, Ale estaría en Miami y se convertiría en una estrella de televisión internacional en un medio destacado.