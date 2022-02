La reina Isabel se volvió tendencia por rumores de su fallecimiento y por memes

La reina Isabel II se volvió tendencia en Twitter por una falsa noticias sobre su supuesta muerte y por memes relacionados con las guerras que ha tenido que vivir.

A través de Twitter y otras plataformas, empezaron a circular rumores que pretendían hacer creer que la reina, quien se contagió recientemente de covid, había muerto. Todo empezó cuando un medio en Instagram, “Hollywood Unlocked”, con casi 3 millones de seguidores, anunció la noticia.

“Fuentes cercanas al Palacio Real nos avisaron en exclusiva que la reina Isabel ha fallecido. Estaba programada para asistir a la boda del editor británico de Vogue, Edward Enninful, pero fue encontrada muerta”, escribieron en una imagen.

🔴 #ÚltimaHora: ✝️ Según el portal #HollywoodUnlocked, la 👸🏻 #ReinaIsabel ha muerto y la 🇬🇧 casa real está esperando para hacer el anuncio oficial. Algunos portales desmintieron la información, pero el fundador del sitio señaló que nunca revelan información falsa o no confirmada. pic.twitter.com/XDw9NNjZfJ — 7 de Junio Digital (@7dejuniomx) February 23, 2022

Posteriormente, el director de ese medio, Jason Lee, señaló que ellos no mentían y que eso era lo que conocían. Al día siguiente había desaparecido su cuenta de Instagram y apareció otra con el mismo nombre para desmentir la noticia. Sin embargo Lee resaltó que eso no publicaron ellos.

“Desperté con una cuenta falsa publicando una retractación. No conocemos a esa cuenta y no nos hemos retractado de nuestra historia. Todavía no ha habido una declaración oficial del Palacio. Estando atento”, tuiteó Jason Lee.

En esta imagen de archivo, la reina Isabel II de Inglaterra, durante una audiencia en el castillo de Windsor con los secretarios de Defensa entrante y saliente, el 16 de febrero de 2022. (Steve Parsons, Pool vía AP, archivo)

A ese hecho se sumó una acción de BBC que cambió su logro a negro.

Sin embargo, autoridades británicas habrían desmentido la muerte de la reina, según el medio La Razón. Aunque el palacio de Buckingham no se ha pronunciado al respecto.

MEMES

Otro hecho que los usuarios de Twitter usaron fueron los memes con los cuáles la reina se hizo tendencia. Esto debido a que indicaban que lsabel II iba a vivir otra guerra, en relación a los ataques de Rusia a Ucrania.

*yo explicándole a mi papá lo qué pasa con Ucrania, lo que hizo putin y la supuesta muerte de la reina isabel*

Mi papá:

#TerceraGuerraMundial #URGENTE #UcraniaRusia pic.twitter.com/6U4Tz9zsyJ — ElGaboTv (@ElGaboTv1) February 24, 2022