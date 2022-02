Kim Kardashian revela el impacto que el acoso de Kanye West ha tenido en su salud mental

La separación de Kim Kardashian y el rapero Kanye West no ha sido precisamente la más armoniosa. Y es que si bien ella ha luchado por mantenerse ecuánime y seguir con su vida, el West ha ha seguido atacando.

Mientras que en un principio todo parecía marchar bien entre ambos, los últimos meses han sido una pesadilla al grado de que los fans y otros famosos han apuntado que la empresaria está siendo acosada por su ex.

Kim Kardashian y Kanye West

Y es que durante los últimos meses, el rapero se ha dedicado a enviar por todos los medios posibles mensajes a su ex para intentar convencerla de volver con él, a lo cual Kim ha hecho caso omiso.

A pesar de que el rapero había anunciado que comenzaría a asumir la responsabilidad por sus acciones, no ha dejado de atacar a Pete Davidson, actual pareja de la estrella de Keeping Up With the Kardashian.

Pero además de los mensajes inasivos en redes sociales, West improvisó todo un verso dedicado a su ahora ex esposa durante un concierto de beneficiencia en el que se presentó.

TMZ informó que Kanye había acusado a Kim de secuestrar a su hija Chicago, además de que la atacó por “exhibir” a su hija North en TikTok.

Kim Kardashian con North, Saint, Chicago y Psalm. Kim Kardashian West posa con sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm. / Foto: Instagram @kimkardashian

Sin duda, la salud mental del intérprete ha sido cuestionada en varias ocasiones, encendiendo la alerta de hasta dónde podría llegar y lo mucho que necesita ayuda.

Por supuesto la integridad de Kim es la que más ha preocupado ya que también están sus hijos de por medio.

Recientemente la socialité afirmó que quiere que un juez intervenga lo antes posible ya que las publicaciones de Instagram de West la están lastimando emocionalmente, y todo lo que quiere ahora es seguir adelante y compartir la paternidad de una manera saludable.

“Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados y la paternidad compartida en las redes sociales, lo que ha creado angustia emocional”, dijo la estrella, según información de TMZ.

Kanye también había pedido evitar que Kim transfiriera activos de cualquier fideicomiso, algo que no tiene sentido ya que según explicó Kardashian, tienen un acuerdo prenupcial que mantiene separados todos sus fideicomisos y otros activos.

Kim Kardashian y Kanye West siguen en medio de un proceso legal Foto: Instagram @kimkardashian

La empresaria necesita acceder a su fideicomiso para administrar sus negocios. De acuerdo con los documentos, los abogados de Kanye reconocen que el acuerdo prenupcial es válido.

Los mismos abogados de West han dicho que ha sido todo un desafío mantener la comunicación con el rapero.

En octubre de 2021, le escribieron al abogado de Kim parqa habalar sobre esto. “Enfrentamos desafíos para comunicarnos con nuestro cliente y la validez del acuerdo prenupcial (con todos sus implicaciones legales relacionadas) es un tema difícil de abordar”.

“Aunque desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que él se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no lo hace”.

Kim Kardashian y Kanye West A pesar de intentarlo, Kim Kardashian decidió alejarse de Kanye por el bien de sus hijos

Ella agrega que necesita estar soltera, para que “pueda comenzar el proceso de sanación” y para que pueda avanzar junto a su familia.

Muchos han calificado a West como una persona narcisista, algo que puede verse en sus actitudes y conductas.

Una relación con un narcisista afecta de muchas formas ya que son personas que creen que son superiores a los demás, además de que tienen poca consideración por los sentimientos de otros.

Quien sufre de abuso narcisista puede desarrollar trastornos de ansiedad y depresión, así como pérdida de la autoestima.

Aún después de la separación, los efectos negativos continúan, razón por la que es muy importante tener una red de apoyo.