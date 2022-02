Joven no usó las redes sociales por 6 años y su madre le dio mil 800 dólares

Las redes sociales llegaron a revolucionar la forma de vida que conocíamos hasta hace unos años.

En la actualidad, es casi imposible que un hecho de relevancia quede fuera de estas aplicaciones.

De hecho, son un acompañante en la forma de vida de las personas, sobre todo en los jóvenes.

De acuerdo a un estudio de Statista, a nivel mundial se pasan hasta seis horas y 54 minutos en internet, en promedio; de ese tiempo, dos horas y 25 minutos se invierten en las redes sociales.

Lo cierto es que, en ocasiones estas plataformas no son utilizadas de manera correcta. Se conocen casos de influencers que se han metido en problemas por realizar acciones para ganar seguidores; incluso, algunos de ellos han grabado el momento en el que perdieron su vida.

Por esa razón, los padres de familia deben estar al pendiente de la forma en que sus hijos utilizan estas herramientas.

Sin embargo, hay algunas medidas que podrían parecer extremas.

Así, la estadounidense Lorna Goldstrand Klefsaas se preocupó por los efectos que el abuso de internet tiene en los menores de edad. Por esa razón, prometió a su hijo de 12 años que lo recompensaría con mil 800 dólares cuando llegara a los 18, en caso de que permaneciera en ese lapso alejado de las redes sociales.

Lo increíble es que su hijo Sivert Klefsaas cumplió el compromiso que hizo con su progenitora. En estos tiempos, parece increíble que un adolescente esté un día sin entrar a la web y a las redes, ahora ¿imaginen seis años sin hacerlo?

Lorna se inspiró en un desafío que escuchó en la radio, que lleva por nombre “16 por 16″, donde una madre le dio a su hija mil 600 dólares cuando cumplió 16 años, si se mantenía alejada de las redes sociales.

Sin embargo, ella decidió subir la apuesta dos años más y añadir otros 200 dólares.

Sivert reveló que no le resultó tan complicado vivir sin las redes sociales y que no pensó mucho en eso durante los seis años que duró el reto de su madre.

Ahora, no ha pensado que va a comprar con sus mil 800 dólares. Cuando tenía 12 bromeaba con adquirir una casa, pero es probable que lo use para algún accesorio para su dormitorio en la Universidad de Northwestern St. Paul, en Minnesota, a la que irá en otoño.

“Es muy divertido. Me siento como si tuviera 80 años. Parece que no puedo descifrar las redes sociales. Es bastante vergonzoso. Estaré con mis amigos y me dirán: ‘¿Qué estás haciendo?’”, comentó el joven que ya abrió sus redes.