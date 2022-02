Carolina Jaume lanza contundente mensaje para quienes la critican por su aspecto físico

La presentadora de TV, Carolina Jaume, publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram dedicado para quienes la han criticado por su aspecto físico.

La ecuatoriana asegura que se encuentra en perfecto equilibrio y que está física y emocionalmente conectada y curada. “Estoy libre de preocupación y estoy en paz con quien soy”.

También hace un llamado a la conciencia a que no importa la apariencia física de las personas y que lo que realmente importa “es cómo somos y cómo nos relacionamos con los demás; en los actos que día a día hacemos”.

También asegura que no le teme a la vejez ni a la gordura. “Puedo dormir en paz y eso importa más que mi edad y talla. Sexy no es una talla, cada caloría no es una guerra, tu cuerpo no es un campo de batalla, tu valor no es medible en libras”.

Menciona que está orgullosa de sí misma porque se ha convertido en una mejor madre, profesional y amiga.

Hace poco, la presentadora del programa “Yo soy el mejor” confesó que sí está asistiendo a terapia psicológica. Esto lo dijo en medio de la polémica que se dio entre su exesposo Allan Zenck.

Una seguidora le escribió en un mensaje que debe asistir a terapia debido a todo lo sucedido con su exesposo, donde por medio de Instagram destaparon una relación tóxica.

“Voy a terapia una vez a la semana, no necesito publicarlo, tengo paz, vivo en paz, te agradezco el consejo”, fue la respuesta de Jaume , quien hace poco aseguró haber sido víctimas de violencia durante su matrimonio con el famoso empresario.