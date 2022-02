Primera representante de Tom Cruise revela su terrible temperamento

Day Twelve: The Championships - Wimbledon 2021 Tom Cruise durante el torneo de Wimbledon de 2021. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) (Clive Brunskill/Getty Images)

Tom Cruise es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, pero también se está dejando conocer últimamente por su lado menos amable.

El actor de Mission: Imposible recientemente protagonizó, a finales de 2020, una escena deplorable al explotar contra sus compañeros de rodaje de la séptima película de esa saga por romper los protocolos de COVID-19, gritándolos e insultándolos.

Ese comportamiento no sorprendió a su primera representante, Eileen Berlin, quien trabajó con Cruise desde que cumplió los 18 años hasta que alcanzó el estrellato en Top Gun, en 1986.

Albergaba mucha ira hacia su padre

“Tommy tenía un temperamento terrible”, afirmó Berlin, en una entrevista con el Daily Mail. “Él albergaba mucha ira hacia su padre natural. Estaba de mal humor y se enojaba con un chasquido de tus dedos”.

“Era como si algo estuviera ardiendo sin llama y fuera a hervir y explotar”, agregó. “Lo atribuyo a su inseguridad”.

Eileen y su difunto esposo, Simon, conocieron a Tommy, como lo apodaron, en 1980 cuando él luchaba por escapar de las cicatrices de una infancia disfuncional. Él apenas tenía 14 años cuando su madre, Mary Lee, rompió con su padre, Thomas Cruise Mapother III, a quien calificó como un “matón y un cobarde”, en una entrevista de 2006.

Berlin representó al actor antes de conseguir su primer éxito en el cine con Risky Bussiness, en 1983, y lo ayudó de manera personal antes de alcanzar la fama.

“Él no estaba ganando suficiente dinero para alquilar un lugar, así que le dijimos que podía mudarse a nuestro apartamento. Nuestro hijo estaba en la universidad, así que le dimos a Tommy su habitación y cuando necesitaba un auto, conducía el Cadillac azul de mi esposo”, contó Berlin, de 86 años. “Estaba teniendo algunas dificultades con su madre, pero ella vendría a visitarlo a nuestra casa o él usaría el automóvil para verla en Nueva Jersey”.

Trabajaron juntos hasta que salió Top Gun

Cruise se comportó a la altura al principio, porque era “dulce, respetuoso y educado en extremo” y “siempre se dirigía a mí como ‘señora’ y a mi esposo como ‘señor’”, contó la representante, que igual llegó a sufrir en algún momento la ira del actor.

“Le obsequié un álbum con todos sus artículos publicados en revistas para adolescentes por su cumpleaños 19, y gritó: ‘No quiero estar en las revistas para adolescentes’”, recordó. “Me había dicho que se consideraba un adulto, no un ídolo adolescente. Me tiró el álbum con fuerza y me golpeó en la mejilla”.

Berlin trabajó con Cruise hasta que alcanzó el estrellato con Top Gun en 1986, cuando decidió mudarse a Los Ángeles para seguir su carrera, y aunque quiso que su representante lo acompañara, ella prefirió mantenerse en Nueva York con su familia y el resto de sus clientes.