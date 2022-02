Michael Bublé lanza video musical en el que revela el cuarto embarazo de su esposa

Michael Bublé hizo el lanzamiento de su nuevo video musical este martes, pero la mayor novedad llegó al final del corto de cuatro minutos de duración: está esperando junto con su esposa su cuarto hijo.

El video del sencillo I’ll Never Not Love You es protagonizado por Bublé y su pareja, Luisana Lopilato, recrea algunas escenas románticas de varios clásicos del cine, como Titanic, The Notebook y Love Actually, pero al final el músico vuelve a la realidad en la caja de un supermercado, donde aparece su esposa mostrando su embarazo junto con los tres hijos de la pareja.

Bublé y Lopilato son padres de dos varones, Noah (8 años) y Elias (6), además de una niña de tres años llamada Vida.

Video familiar

Este nuevo video musical es el seguimiento de su éxito de 2009, Haven’t Met You Yet, el cual también fue protagonizado por su esposa, con quien contrajo nupcias en 2011.

Bublé y su familia grabaron el video en tres días en 11 diferentes locaciones, por lo que lo calificó como “un asunto familiar muy bueno”, de acuerdo a la revista People, a la que aseguró que se divirtió “más que nunca en un video”.

La familia es su prioridad

El cantante señaló que es imposible encontrar un equilibrio en su rol como padre y como artista a tiempo completo, por lo que decidió tener una prioridad.

“Sabes que uno siempre será lastimado por el otro”, dijo a People. “En mi caso, nunca permitiré que mi trabajo interfiera con ser padre y esposo; eso tiene que ser lo primero, y todo lo demás es un bono”.

“Creo que tengo mucha integridad en todo lo que hago en el trabajo, pero esa integridad está ahí porque mi familia me mantiene conectado a tierra”, agregó.

La buena noticia llega después de unos años difíciles a nivel familiar, luego que en 2016 su hijo Noah, entonces de apenas tres años, fue diagnosticado con cáncer en el hígado, situación que han superado con éxito.