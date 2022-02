Hijo de Willie Garson rindió tributo a su fallecido padre durante su cumpleaños

Willie Garson, quien interpretó al mejor amigo de Carrie Bradshaw en Sex and the City, fue recordado con amor el día de su cumpleaños, gracias a un tributo de su hijo Nathen en sus redes sociales.

Nathen Garson compartió el domingo una fotografía en su cuenta de Instagram con su difunto padre en lo que hubiese sido su cumpleaños 58.

En la gráfica se ve a Nathen más joven acostado encima de su padre, quien luce sonriente y con un sombrero de fedora. La foto fue acompañada con el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños papá. Te extraño muchísimo y te amo”.

Reacciones

El mensaje, que cerró con un emoji de un corazón rojo, fue corto, pero lo suficiente conmovedor para recibir comentarios de varias figuras del cine y de la televisión, como Marisa Tomei, Tiffani Thiessen, Brad Garret, Jonathan Tucker y Marsha Thomason, quien también celebró a su amigo con una imagen en su cuenta de Instagram.

Nathen, quien es estudiante de Wooster College, también rinde homenaje a su fallecido padre en su biografía de Instagram con una línea que dice: “Te amo por siempre papá”.

Fue su primera publicación recordando a Garson desde que murió en septiembre, cuando compartió una serie de fotos de las diferentes aventuras que vivió a su lado.

“Te amo mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto”, escribió en ese momento. “Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido”.

Viaje maravilloso

Garson, mejor conocido como Stanford Blatch, en Sex and the City y en And Just Like That, murió el pasado 21 de septiembre tras sufrir de cáncer de páncreas. El actor también interpretó a Mozzie en White Collar.

Pese a su enfermedad, Garson logró grabar algunos episodios de And Just Like That antes de revelarle a algunos de sus compañeros de la serie su padecimiento. Menos de tres meses después del fallecimiento, Nathen asistió al estreno de la serie y publicó varias fotos, una de ellas con el elenco, incluidas Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Chris Noth.

“Qué maravilloso viaje y qué increíble momento pasé”, escribió Nathen en la publicación. “¡Gracias @justlikethatmax por un momento maravilloso y por invitarme a disfrutar del estreno de la temporada de And Just Like That!”.