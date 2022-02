“Sufría mucho con eso”: Laura Londoño revela qué le costó al encarnar a Gaviota en ‘Café con aroma de mujer’

Laura Londoño está viviendo el mejor momento en su carrera artística gracias a su impecable interpretación de Teresa Suárez en la reversión homónima de Café con aroma de mujer.

Tras más de una década brillando en la televisión colombiana, la histrionisa se ganó a pulso en un casting este personaje por el que en más de una ocasión ha dicho sentirse muy agradecida.

“Me siento muy honrada, me siento muy agradecida, también me siento lista. Siento que me lo merezco y eso es un sentimiento bonito porque no ha sido algo gratuito”, dijo a ADN Bogotá.

“Ha sido algo buscado, algo trabajado. Ha sido el resultado de muchos escalones que se han subido con esfuerzo y con amor”, agregó sobre su sentir al ser elegida como la nueva ‘Gaviota’.

Además de consagrarse como actriz, gracias al éxito en Netflix de esta producción estrenada en 2021, meterse en la piel de la enamorada de Sebastián Vallejo la catapultó al estrellato internacional.

No obstante, aunque darle vida a este rol lleno de matices solo le ha traído satisfacciones en el terreno profesional, encarnar a ‘Gaviota’ no estuvo libre de dificultades.

Y esto no solo por el hecho de que dar vida a la recolectora de café, interpretada por Margarita Rosa de Francisco en la versión original, representara el mayor reto en su trayectoria.

Sino también porque no siempre fue fácil para la actriz justificar las decisiones de su personaje.

Laura Londoño confiesa lo que le costó en Café con aroma de mujer

En una entrevista a Aló, la estrella habló sobre su experiencia grabando este melodrama y confesó que le costó mucho justificar a ‘Gaviota’ cuando decidió ocultar a Sebastián que estaba embarazada de él.

La intérprete develó esto a la revista colombiana tras ser cuestionada sobre lo que más movió su corazón de la relación entre los protagonistas de esta novela originalmente escrita por Fernando Gaitán.

“¡Dios mío!, de pronto ese embarazo silencioso de ‘Gaviota’. Se me dificultaba justificar esas decisiones de ‘Gaviota’ porque siento que es inevitable que no afecten a un bebé, incluso aunque esté apenas en gestación”, reveló.

“Creo que desde que está en gestación uno tiene que saber y ser consciente de que esa vida está llenándose de información emocional que se verá reflejada en su vida una vez nazca ese bebé”, explicó.

Asimismo, la artista de 34 años develó que no solo le costó entender y justificar esta decisión de ‘Gaviota’ durante el rodaje del melodrama, sino también cuando vio la telenovela en la pantalla.

“Eso a mí siempre, no sé. Me costaba mucho, era ¿por qué Gaviota se queda callada? Él tiene que saber. Me cuesta mucho todavía”, apuntó.

“Hoy, viéndolo al aire veo esto y digo ‘¡Gaviota, por amor a Dios, cuéntale!’. Yo leía los libretos y decía: ‘¡Dios mío, auxilio!’ Sufría mucho con eso, ¡mucho!”, reconoció para concluir.