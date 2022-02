Salen a la luz las primeras declaraciones del Estafador de Tinder para defenderse

Continúa la polémica sobre el documental que sacó Netflix sobre la historia de Simon Leviev, llamado “El Estafador de Tinder”, pues fue acusado de engañar a miles de mujeres en Europa, enamorándolas para poder costear su vida llena de lujos.

La producción narra los fraudes y estafas del Leviev a través de ‘préstamos’ que le hacían las mujeres que conocía a través de la app de citas Tinder. Luego de que se viralice este documental, Simon decidió cerrar su cuenta de Instagram y anunció que próximamente dará su versión de los hechos pues indicó que nunca las estafó sino “abusó de sus confianza”.

Hace pocos días volvió a abrir su cuenta donde muestra los nuevos proyectos que está próximo a realizar.

Ahora, el programa estadounidense “Inside Edition” indicó que en los próximos días saldrá a la luz una entrevista inédita con el polémico hombre a nivel mundial, donde cuenta su versión y se defiende de las acusaciones. Cabe resaltar que el hombre sigue viviendo una vida de lujos e incluyo ya contrató a un manager porque quiere ser actor de Hollywood.

El estafador de Tinder se considera el caballero más grande del mundo

En el adelanto de la entrevista, se ve a Simon Leviev junto a su novia, la modelo israelí Kat Kolin donde dice: “No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme”.

El israelí también señala que la producción de Netflix es una mentira: “es como una película completamente inventada”. “Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas de Tinder», dijo Simon antes de asegurar que también es “el caballero más grande del mundo”.