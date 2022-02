Mon Laferte comparte primera foto con el pequeño Joel y se llena de elogios

Fue a través de redes sociales que hace diez días Mon Laferte anunció que su hijo Joel llegó al mundo. Y ahora, la cantante chilena radicada en México ocupó el mismo medio para mostrar una tierna foto en que aparece con el pequeño.

La imagen, donde la cantante aparece cansada pero sonriente, es acompañada por un texto donde comenta sobre su actual momento.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible! él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!!!!”, escribió la cantante.

Poco más de una hora tras ser publicado, el post contaba con más de 300 mil likes y siete mil mensajes. Entre quienes la felicitaron hay músicos como Ana Torroja, Natalia Oreiro, Draco Rosa, Joy Huerta de Jesse & Joy, Denise Malebrán, Kany García Benjamín Walker y Felicia Morales, además de personalidades como Jani Dueñas.