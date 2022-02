Las frases de las canciones de Nodal y Belinda que están creando las teorías más locas en redes sociales

Desde que los cantantes anunciaron el fin de su compromiso, muchos han sido los rumores que han levantado, aparte de las variadas discusiones que se han generado en las redes sociales concernientes a la ex parejita. Quién termino con quién, cuál fue el verdadero motivo de la ruptura, si Belinda debería devolver o no el anillo de compromiso, han sido los temas que más interés han despertado en las personas por las redes sociales, hasta ahora.

Tanto Belinda como Christian Nodal sacaron nuevos temas, y la gente ya comenzó armar unas locas teorías sobre ellas. Concretamente, toman frases de las canciones que creen son indirectas que ambos artistas se tiran entre ellos. Acá te diremos cuáles son.

Belinda y su “Mentiras Cabrón”

Aunque el título podría encajar perfectamente con una canción de despecho y ruptura, las personas consideran que toda la canción no encaja completamente con el perfil de Christian Nodal.

Aparte, hay que tener en cuenta que Belinda nunca hablo o compartió muchos detalles sobre su relación, en cambio, Christian Nodal si fue un poco más abierto al respecto.

Pero estas son las frases de su nueva canción que las personas en las redes sociales consideran son una indirecta a su ex pareja:

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”, esta frase parece ser el punto en que coinciden ambas canciones, que la culpa del rompimiento la tuvo Christian Nodal, o al menos que ambos creen eso.

“Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tus haces se ignoran”, y “Ahórrate el intento, te digo que no”, con estas frases se daría a entender que Christian Nodal intentó reconciliarse, pero Belinda decidió no darle una nueva oportunidad, dejando atrás esa etapa de su vida.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo”, con esta frase las personas especulan que si es una respuesta a Christian Nodal por aquella vez cuando hizo el comentario de que si él hablaba de más, Belinda quedaría mal parada.

Christian Nodal lanzó el tema “Ya no somos ni seremos”

Esta es una canción del género banda-norteño, como no podría ser de otra, y con una voz llena de sentimiento. Estas son las frases que se creen serían una indirecta a Belinda.

“Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa’ cubrir los besos que dejaste”, sin duda esta frase encaja perfectamente con su relación, ya que Christian Nodal se hizo tres tatuajes referentes a Belinda.

“Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco”, esto sería en referencia al rumor de que el intérprete visito a otra ex novia días después de anunciarse fin de su compromiso, pero hasta ahora nada ha sido confirmado.

“Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos”, esto sería el punto que coinciden ambas canciones, donde Nodal asume ser el único responsable de la ruptura.

“Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos”, y acá pues Christian Nodal finalmente aceptó que ya no habrá reconciliación, que le toca seguir adelante y pasar página.

De momento, ninguno de los interpretas han asegurado que las canciones estén dirigidas a sus ex parejas, por lo que todas estas teorías locas que las personas han armado, serían solo eso, una simples teorías.

