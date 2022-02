El look animal print con el que Adele lució como diosa e impuso tendencias para la primavera

Adele se ha convertido en todo un referente de moda y clase con su gran estilo a sus 33 años.

La famosa cantante no solo ha formado una exitosa carrera como cantante, también es toda una inspiración para las mujeres.

Y es que a sus 30 años decidió cambiar sus hábitos y optó por un estilo de vida saludable, no solo para sentirse mejor consigo misma, también para disfrutar mejor de su hijo Angelo Adkins.

Ahora, a sus 33, Adele sigue cosechando éxitos con su álbum 30, que lanzó el año pasado, y también impacta con cada look que lleva, con los que da clases de estilo y elegancia.

Adele da clases de moda a sus 33 con look animal print

La famosa reapareció este domingo junto a su novio, Rich Paul, en el Juego de Estrellas de la NBA en Ohio.

Adele se robó la atención con su espectacular atuendo, con el que dejó claro que es la reina de la moda, e impuso tendencias para la primavera.

La intérprete de Hello llevó un suéter cuello alto animal print, que complementó con un maxiabrigo en el mismo estampado.

Complementó este look moderno con unas pantimedias negras, y unas botas altas en el mismo tono.

Además, lució un maquillaje impecable y sexy, con labios nude, y el cabello suelto, con unas ligeras ondas.

“OMG ella es una reina”, “amo su look, que bella”, “Adele es to much”, “wow que look tan espectacular”, “es un look digno de una diosa”, “me encanta su estilo, siempre impecable”, y “wow esta mujer se supera cada vez más”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Es la primera vez que Adele aparece junto a su novio, tras suspender sus conciertos en Las Vegas, y que circularan rumores de una pelea.

Sin embargo, la famosa dejó claro que están más unidos, enamorados y felices que nunca, este domingo en el partido.