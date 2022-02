Dua Lipa rompe relación con la agencia que la llevó al número uno con millonarios ingresos

Dua Lipa (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

La cantante Dua Lipa se separó de la compañía de gestión que ayudó a convertirla en una sensación mundial, luego de un desacuerdo sobre las ganancias. La estrella, que firmó con Tap Management en 2013 mientras trabajaba como mesera en un bar de cócteles, sorprendió a sus jefes la semana pasada cuando dijo que ya no quería que la representaran.

Fuentes de la industria musical dicen que su partida está relacionada con el tamaño de la parte que recibe de los acuerdos comerciales y de grabación negociados en su nombre por Tap Management. Dua Lipa, tres veces ganadora del premio Grammy y que actualmente se encuentra en una gira de 73 fechas por Estados Unidos, firmó con Warner Music y tiene acuerdos lucrativos con firmas como Evian, Yves Saint Laurent y Versace.

Aunque medios como Billboard y Variety confirmaron la noticia, Tap Management aún tiene la foto de la joven cantante en su página web, misma en la que aparecen otras estrellas como Lana Del Rey, Ellie Goulding, Polachek, Noah Cyrus.

También tiene acuerdos en las redes sociales para promocionar la bebida alcohólica Truly. Si bien algunos de sus patrocinios son recientes, otros son anteriores a su surgimiento como superestrella mundial con 79 millones de seguidores en Instagram, cuando su posición negociadora habría sido más débil.

Dua Lipa labró su carrera junto a la reconocida empresa de management

Al comentar sobre su sorpresiva decisión de dejar Tap Management y su manager Ben Mawson, una fuente dijo: “Todo fue un poco impactante, pero desafortunadamente siempre habrá desacuerdos cuando se trata de dinero”. Las cosas se habían estado gestando durante algún tiempo.

Tap la ha llevado de ser una adolescente desconocida a ser la artista femenina más exitosa del mundo. Cuando lo miras así, no puedes evitar pensar que ha sucedido algo bastante malo. Según sus últimas cuentas, las ganancias de Dua Lipa se duplicaron con creces a casi 50 millones de euros el año pasado, frente a los 22,7 millones de euros en 2020.

Además, medios aseguran que el padre de Dua Lipa, Dukagjin, tomará el control de su carrera. The Mail on Sunday contactó tanto a Tap Management como a Dua Lipa para hacer comentarios, pero no ha recibido respuesta.