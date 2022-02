Doctor Strange 2: Patrick Stewart habla sobre su posible aparición como Profesor X en la película

Así como el multiverso desató el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), el último tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por todo lo que mostró, generó cientos de teorías sobre lo que ocurrirá en la secuela.

Uno de los punto más altos del adelanto y, posiblemente, el que más hype generó, fue el momento en el que Stephen Strange es detenido y llevado a través de lo que parece ser una prisión o tribunal. Si bien podría tratarse de la Autoridad de Variación Temporal (TVA) que se encarga de neutralizar las amenazas multiversales, las teorías apuntan a otro grupo.

Un escuadrón de drones con tecnología Stark, muy parecidos a Ultrón, escoltan a Strange hasta la sala donde será cuestionado. Allí, todo parece indicar que lo están esperando los Illuminati, encabezados nada más y nada menos que por Charles Xavier, el Profesor X de los X-Men, legendariamente intepretado por Patrick Stewart.

Todos aseguramos que son el grupo secreto de Marvel Cómics los que juzgarán a Doctor Strange tras escuchar la voz de Stewart y ver su calvicie por detrás. “Deberíamos decirle la verdad”, dice en plural el personaje.

Doctor Strange y Doctor X

Estamos muy seguros de que la voz es de Sir Patrick Stewart... ¿Verdad?

Patrick Stewart recuerda a sus imitadores

En entrevista exclusiva con ComicBook.com, que se centró en la segunda temporada de Star Trek: Picard, Stewart fue cuestionado sobre su regreso como Charles Xavier y aseguró que no es su voz la que se escucha en el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El actor declaró: “Sabes, la gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años. Por lo tanto, no puedo ser responsable de eso”.

Es difícil creerle a Stewart, más allá de que sea un caballero, porque en Marvel Studios pasan este tipo de cosas, en las que un intérpreta niega su aparición y de repente brilla en el filme. Pasó recientemente con Andrew Garfield, que negó hasta el último momento posible su presencia como Spider-Man en No Way Home.

Ryan Reynolds también dio una respuesta parecida cuando le preguntaron si volvería como Deadpool en Doctor Strange 2, pero del antihéroe no hay pruebas como la de Profesor X en el tráiler de la cinta.

Los Illuminati en Marvel Cómics son un grupo supremamente poderoso de superhéroes encargados por su fundador, Tony Stark, de proteger colectivamente el universo. En esta versión, parece que el mandato se ha ampliado para incluir la protección de todo el multiverso.

Doctor Strange frente a los Illuminati

Hay rumores de que Tom Cruise intepretará una variante de Iron Man, Superior Iron Man, y que el círculo sería completado por el Hulk de Eric Bana, Monica Rambeau y Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantástico, lo que supondría la llegada de Los Cuatro Fantásticos al MCU.

El viernes 6 de mayo de 2022 será el estreno internacional de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Probablemente, cuente con fechas de preestreno al igual que Spider-Man: No Way Home. A continuación, el último tráiler: