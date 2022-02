La actriz Julia Garner está sin duda en la cúspide de su carrera. Y es que tras la magistral interpretación que ha hecho en la serie de Netflix ‘Inventando a Anna’ son cada vez más quienes aplauden su talento y versatilidad.

Y es que recordemos que esta joven posee una carrera brillante, pues una vez que asumió su rol como ‘Ruth’ en la también en la muy exitosa producción titulada ‘Ozark’. Aquí ella juega fácilmente con las emociones de los espectadores y es algo que mágicamente ha logrado en poco tiempo, pero con mucha disciplina y talento.

Es por ello que cada vez son más quienes se han sumado a su amplia y muy numerosa lista de seguidores en Instagram, pues ella ha demostrado que hay razones de sobra de estar atentos a sus pasos, pues cada proyecto que asume la hace verse cada vez más poderosa y solicitada dentro de la tan competitiva industria del entretenimiento.

Datos que pueden interesarte de Julia Garner, la protagonista de ‘Inventando a Anna’

Por eso, si eres uno de los que se ha logrado ‘enganchar’ con el personaje que Julia Garner interpreta en ‘Inventando a Anna’, no dudes en conocer más datos de interés sobre su carrera y cómo ha logrado evolucionar con el paso del tiempo. Así podrás evidenciar que esta chica promete seguir cautivando con su ingenio, gracia, belleza y talento.

Y es que a pesar de que ella es altamente conocida como una de las actrices del momento, sus inicios se remontan también el área del modelaje, razón de sobra para deducir de dónde viene su derroche de glamour y estilo. Pero pese a ello, esta joven estuvo siempre caracterizada por su timidez y su personalidad muy callada con la que en principio no logró convencer a muchos realizadores, sin embargo, a los 17 años ya estaba siendo tomada en cuenta para la película ‘Martha Marcy May Marlene’.

Con esta participación no solo demostró de qué estaba hecha sino que también asombró a quienes en principio la habían rechazado. Desde entonces, su nombre se convirtió en uno de los más solicitados en diferentes proyectos como: Not Fade Away.

Pero, sin duda, el año en el que comenzó a tomar más fuerza sus interpretaciones fue el 2012 en el que fue llamada para hacer su primer protagónico en la producción que lleva por nombre ‘Electrick Children’ . Un año después regresa a la gran pantalla para formar parte de ‘The Last Exorcism Part II’ y por si fuera poco, luego se sumó a las filas de la película mexicana de terror llamada ‘We are what we are’.

Pero sin duda, el estar en Ozark y ahora en ‘Inventando a Anna’, le ha permitido consolidar no solo su nombre, sino también su carácter, así como su perfil artístico en el que no queda duda de que ella está dispuesta a asumir cualquier personaje, por muy extremo que este parezca. Por eso, son cada vez más quienes la admiran y aplauden su entrega ante este tipo de historias que rompen todo tipo de estereotipos y que son capaces de crear récords dentro de la plataforma streaming.