Los Smith: La familia que no esconde nada y habla de los problemas que enfrentan

Los Smith: La familia que no esconde nada Will Smith con su esposa Jada y sus hijos Willow y Jaden en el estreno de su película más reciente: El método Richard. (Fuente: Twitter)

Con una autobiografía, un programa de entrevistas, carreras musicales y una serie web, los Smith se han encargado de usar la transparencia y la intimidad como herramienta para convertirse en una familia de Hollywood que revela todo y comanda, con sus propias voces, la narrativa de sus percances.

Los Smith —Will, de 53 años; su esposa, Jada, de 50; sus hijos, Jaden, de 23; y Willow, de 21— se han reinventado de forma distinta a otras familias de su tipo, utilizando su fama y reforzándola con realismo y sinceridad, de forma abierta.

Will Smith, el pilar, cuenta en su autobiografía, titulada “Will”, que se publicó hace poco, la historia espantosa que vivió al ver a su padre golpear a su madre en la cabeza con tanta fuerza que ella escupió sangre. Más adelante, también se adentra en lo complicada que fue su relación con su padre, pero que también fue algo que lo ayudo a forjarse como hombre.

Junto a la autobiografía, Will también trabajó en una serie documental de seis episodios de YouTube Originals, “Best Shape of My Life”, que a primera vista trata del esfuerzo del actor de ‘Hombres de Negro’ por perder peso, pero en realidad explora como el tiempo, la edad y la vida misma lo han cambiado de la figura que usualmente presenta al público.

“Red Table Talk”

Por su parte Jada y Willow, utilizan su programa, “Red Table Talk”, para mostrarse y hablar abiertamente. El programa, que se puede ver en Facebook Watch, inició a mediados de 2018, y pronto se dio a conocer por sus conversaciones cargadas de vulnerabilidad inesperada, tanto con los invitados famosos como entre las anfitrionas: Jada, Willow y la madre de Jada, Adrienne. Cada mujer se mantiene firme en su postura —esto se ve, por ejemplo, en el episodio sobre el poliamor, en el que Willow admite ser poliamorosa para la sorpresa de sus compañeras.

Varios episodios profundizan sobre el matrimonio de Will y Jada, que suele estar en el ojo del huracán varias veces, insistendo en que jamás se van a separar, puesto que han superado ya varios desafio y “ya no hay nada que pueda romper nuestra relación”.

Por otra parte, tenemos a Jaden y Willow. Will Smith ha revelado, tanto en las memorias como en el programa de entrevistas de Jada, que su intervención paterna de mano dura con Jaden y Willow le explotó en la cara en varias ocasiones. Cuando el primer sencillo de Willow, “Whip My Hair”, se convirtió en un éxito, ella se rapó la cabeza para rebelarse contra las presiones de salir de gira. La película de acción que hizo con Jaden, “Después de la Tierra”, fue un fracaso rotundo.

Sin embargo, los jóvenes Smith se han ganado sus espacio por sí mismos, siendo pensadores libres como suelen ser los hijos privilegiados, pero también son curiosos y empáticos y, en general, son decididamente cariñosos. Crecer en una burbuja y que pertenecen a una generación mucho más transparente, les hace fácil adaptarse a la dinámica de visibilidad que tiene su familia. Y además, se benefician de ella.