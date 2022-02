Masterchef Ecuador: El ‘mega’ piropo que lanzó María Laura que hizo que se sonroje el Chef Jorge Rausch

María Laura, la chica de múltiples personalidades como la decían el jurado de Masterchef Ecuador abandonó las cocinas del reality al no poder preparar correctamente el postre emblema de la Chef Caro Sánchez. Sin embargo, antes de despedirse pudo decirle lo que siempre quiso al Chef Jorge Rausch, que provocó que el colombiano se ponga ‘rojo’.

La cocinera guayaquileña no presentó un coulant y su bizcocho estaba muy duro y seco. “Yo estaba cansada (...) no había dormido bien anoche y no tuve un buen día” dijo cuando presentó su último plato.

#MasterChefEcuador | Llegaste muy lejos María Laura, continúa siendo auténtica y fiel a ti misma. pic.twitter.com/bLwTzsCL5U — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2022

Lamentablemente no entró a la semifinal, pero se despidió con una gran sonrisa. Al final dijo que siempre quiso decirle algo al Chef Rausch: “Bueno antes que nada Chef se le cayó”, dijo Malala y Rausch dijo “¿Qué” mientras miraba al suelo. “El papel que lo envuelve, bomboncito de chocolate blanco”, dijo entre risas la participante. En ese momento los jueces estallaron de risa y el jurado colombiano se puso ‘rojo’ mientras sonreía.

#MasterChefEcuador | Por fin... María Laura pudo decirle su piropo al chef Rausch... 😆 pic.twitter.com/cU90j305fu — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2022

Por otro lado, en la cuenta de Instagram, el Chef Rausch compartió este momento y escribió: “todos amamos ese piropo; mi Mali siempre siendo tan única”.

Masterchef Ecuador Masterchef Ecuador (Captura de pantalla)

Masterchef Ecuador tercera temporada llega a su final este lunes, donde se conocerá al nuevo o nueva ganadora de este reality de cocina más importante del mundo.