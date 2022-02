Las escenas más memorables de “Sin senos no hay paraíso” para Carmen Villalobos

'Carmen Villalobos' en "Sin senos no hay paraíso" | Instagram

A lo largo de sus casi dos décadas de exitosa trayectoria artística, Carmen Villalobos ha interpretado diferentes personajes inolvidables en varias producciones televisivas.

No obstante, el papel que logró consagrarla como actriz y catapultó su carrera, sin duda alguna, fue el de la inolvidable Catalina Santana en la telenovela Sin senos no hay paraíso.

En 2008, la intérprete debutó como protagonista en este proyecto de Telemundo que atrapó a las audiencias al punto de convertirse en uno de los más exitosas ese año y las últimas décadas.

En la piel del personaje central de la historia, basada en el libro homónimo de Gustavo Bolívar, la histrionisa mostró talento, entrega y profesionalismo de sobra y se consolidó como estrella.

“Le debo casi todo. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último”, contó a People en Español en 2016.

“Fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi carrera. Siempre voy a decir que hay un antes y un después de Sin senos no hay paraíso”, finalizó.

Desde entonces, han pasado casi tres lustros en los que Villalobos se puso en los zapatos de Catalina varias veces más debido a la saga secuela de la trama original.

Sin embargo, la actriz atesora especialmente cada detalle de la producción que lo inició todo. Desde su casting y preparación hasta las muchas escenas de la trama que la marcaron.

Los instantes inolvidables de Sin senos no hay paraíso para Carmen Villalobos

Durante una entrevista a la revista antes mencionada, la estrella colombiana fue inquirida sobre el momento en la trama de Sin senos no hay paraíso que es totalmente inolvidable para ella.

Ante la pregunta, la intérprete contestó que era “imposible escoger un solo momento para resumir mi participación en la primera temporada”.

Y es que, según explicó, “Catalina tuvo muchos momentos que marcaron su vida”.

Tras esta certera respuesta, la histrionisa compartió una larga lista de todas las escenas que son las más memorables de la telenovela para ella y siempre recordará especialmente.

“Cuando la rechazaron por primera vez por tener los senos pequeños, cuando la violaron, cuando se operó los senos, cuando se casó con Marcial Barrera que era narcotraficante, cuando participó en un reinado de belleza y le robaron la corona, cuando le mataron a su hermano Bayron…”, comenzó a enumerar la actriz.

“Cuando se enteró de que su novio y su mamá estaban juntos y ella estaba embarazada, la traición de su mejor amiga, cuando decide mandarse a matar…”, agregó la estrella de 38 años para finalizar la recapitulación de secuencias que también marcaron al público.

No obstante, Villalobos enfatizó que eso no es todo, porque para ella hay todavía más instantes muy significativos de esta cruda historia, finalizada en 2009, que la lanzó a la fama a los 25 años.

“Y me quedo corta porque Catalina siempre fue un personaje muy complejo psicológicamente, algo que uno como actriz agradece muchísimo”, concluyó en la conversación publicada en 2017.