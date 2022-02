Israel Varela, un artista completo: “Como he vivido mi carrera ha sido una aventura increíble”

Solo basta revisar el celular para elegir lo que uno quiere ver, oír o leer. Ya no es imprescindible prender la televisión o la radio, sobre todo en un público joven, pero Isra Varela ha sabido captar ese nicho a los medios tradicionales.

Israel Varela tiene 28 años y es productor audiovisual, actor, bailarín, presentador y sabe de canto. Isra es un artista versátil que ha formado su carrera tanto redes sociales como en la radio y televisión cumpliendo así sus primeros sueños, pero el camino no ha sido fácil.

Actualmente es el productor y presentador en el programa Tik Music de Gamavisión y hace 5 años tiene un programa de ‘prime time’ en EXA FM, donde es el locutor y productor de contenido.

“Como he vivido mi carrera ha sido una aventura increíble. Comencé desde los 16 años”. — Israel Varela

El joven talento ecuatoriano conversó con Metro Ecuador y nos contó cómo ha sido su carrera y lo que ha hecho para cumplir sus sueños. Además revela cuáles son sus planes a futuro y hace una recomendación a los jóvenes que quieren entrar al mundo de los medios de comunicación.

¿Cuál ha sido su trayectoria?

He sido parte de algunos canales de televisión siendo presentador y hasta he participado en realitys como ‘Combate’. También hecho comerciales de televisión y producción. Hasta tuve una banda musical que se llama ‘Colados’. Todo lo que he hecho, hasta ahora, ha sido direccionado a un público juvenil.

En los programas de Gama y EXA soy el productor de contenido. También soy productor audiovisual en videos institucionales y cápsulas para las redes sociales.

¿Qué contenidos produces?

Los dos son proyectos musicales. En la televisión se manejan más noticias, trivias, retos, juegos y estrenos exclusivos de artistas. En la radio es un poco diferente, más informales y con temas como sexualidad, tu primer amor, vida social, compartir experiencias personales.

Manejo temas que enlacen a nuestro público objetivo para que ellos se sientan identificados.

Israel Varela

¿Cómo empezaste?

Desde el colegio presentando y cantando, me arriesgué. Era un colegio muy tradicional. El hombre juega fútbol y las mujeres básquet, no existía otra actividad extracurricular. Entonces empecé a presentar los eventos, a cantar, a hacer de angelito del nacimiento, papá de Bella Aurora, capitán del equipo de básquet. Siempre me involucré en eso.

Luego llegaron las prácticas pre profesionales. Yo iba personalmente dejando carpetas, haciendo filas, pidiendo que por favor me tomen en cuenta, tocando todas puertas que buscaba.

Cuando hice las prácticas en Teleamazonas me di cuenta que ese era el mundo donde yo quería estar. Luego hice castings de comerciales y comienzas a hacerte notar en el medio para que te permitan poder ir haciendo conexiones y demostrar tu talento.

Yo entre a la radio gracias a ser youtuber, hice una cobertura del concierto EXA donde alcanzaba 5 mil visualizaciones (por suerte) hace 6 o 7 años. Etiquetamos a EXA, vieron mi trabajo y todo se dio.

A veces me despierto y no puedo creer que todos los días estoy cumpliendo mi sueño.

Israel Varela

¿El papel de las redes sociales en tu carrera?

Mi generación ha sido el enlace entre los medios tradicionales y el boom de lo digital, por eso es más complejo, por la competencia y llevar a nuestro público a los medios tradicionales cuando ellos tienen la facilidad de usar el celular y decidir qué ver.

Las redes sociales se deben manejar complementariamente con los medios tradicionales. En mi caso busco una línea que pueda informar, educar y entretener.

Yo llegué al punto que ya tenía que hacer realidad mis sueños y no depender de los medios tradicionales. Sin embargo, el poder darme a conocer en la parte digital, permitió que los medios tradicionales me vean y me den la oportunidad.

¿Cuáles son tus planes futuros?

Mi mayor meta es poder internacionalizar mi trabajo. Me he dado la oportunidad de soñar, confiar en mí mismo y educarme porque si eres muy soñador y no te preparas, no puedes esperar resultados.

Quiero llegar a Hollywood, trabajar en películas y producciones internacionales.

Gracias a Dios he tenido la oportunidad de prepararme y tener bases en el baile, en el canto, en actuación, estudié en TV Azteca para se presentador, y soy productor audiovisual.

Me convertí en un artista versátil para poder alcanzar mis sueños. Si algún día dicen necesitamos un productor, bailarín, presentador, locutor de radio, yo lo puedo hacer.

Israel Varela

¿Qué mensaje puedes dar a quienes buscan entrar en esta carrera?

Que se preparen continuamente para comerse el mundo, para disfrutar su carrera porque cada proceso tiene que ser vivido al máximo.

Confíen en ustedes y en sus sueños porque sí se hacen realidad, si te esfuerzas, estudias y buscas las oportunidades porque no te van a caer del cielo.

Comienza a crear una marca personal en el mundo digital que te permitirá darte a conocer.