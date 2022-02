Avengers: Endgame fue la última película de los Vengadores en el MCU, insinúa Kevin Feige

Avengers: Endgame fue uno de los eventos cinematográficos más importantes en la historia del entretenimiento. La película fue el broche de oro para la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y se convirtió en la cinta más aclamada de los Vengadores, el principal grupo de héroes del MCU.

Endgame (2019), la joya de Joe y Anthony Russo, fue la cuarta película de los Avengers, tras Los Vengadores (2012), Los Vengadores: La era de Ultrón (2015) y Avengers: Infinity War (2018), y tras el final de la Fase 3, se ha venido hablando sobre el hipotético quinto largometraje, tras el adiós de Tony Stark / Iron Man, Natasha Romanoff / Black Widow, y Steve Rogers, el primer Capitán América.

Con tres de los primeros vengadores fuera del MCU por sus respectivos motivos, la Fase 4 empezó con la llegada de las series de Marvel Studios a Disney+, la plataforma de streaming de la casa de las ideas. WandaVision abrió la puerta y por ella pasó de forma clave Loki, sembrando las bases del multiverso.

Con nuevas caras, el multiverso andando y con producciones venideras confirmadas como Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, entre otras, cualquiera podría pronosticar que Marvel está pensando en la quinta película de los Vengadores.

La mala noticia es que Avengers: Endgame habría sido la última película que reúna al grupo de superhéroes.

[ Todas las películas de Marvel que se estrenarán en 2022 ]

Kevin Feige insinúa que no vendrán más películas de los Avengers

El CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, insinuó que Avengers: Endgame fue la última película de los Vengadores. Los fanáticos del MCU sabían que después de semejante evento, iba a pasar mucho tiempo para que otra cinta del grupo de héroes llegara a la gran pantalla.

Ahora, Feige incluso apaga esa esperanza de los fans en Marvel Studios Assembled: The Making of Eternals, señalando a Endgame como la última película de los Vengadores.

“Marvel Studios y Marvel Cinematic Universe ya pasaron su décimo aniversario y con el lanzamiento de la última película de los Vengadores (Endgame), finalmente hemos completado una Infinity Saga de 22 películas”, declaró.

[ Quién es Superior Iron Man, la variante que podría interpretar Tom Cruise en Doctor Strange 2 ]

La edición del documental sobre Eternals fue filmada durante la sesión principal de fotografías de la película, por lo que esas palabras no llegaron tanto tiempo después del lanzamiento de Avengers: Endgame. Para el lamento de los seguidores de Marvel, pudo haber sido una declaración literal, y para los más esperanzadores, simplemente una afirmación de que Endgame fue la última pero de la Saga del Infinito.

Las películas de los Avengers han sido importante desde el lanzamiento de Iron Man (2008) porque han sido las producciones más significativas del MCU. Rodeadeas en la línea de tiempo por cintas de origen, inicio o secuelas de personajes, todas parecían ser granitos de arena para grandes historias en Los Vengadores.

Avengers: Endgame

Vienen grandes proyectos en el Universo de Marvel, con el multiverso desencadenado en Doctor Strange 2 y todo lo que puede dejar a su paso. La llegada de los Illuminati podrían dar paso a una nueva era, con otros grupos con protagonismo. ¿Los X-Men? ¿Los Cuatro Fantásticos? Todo es posible.