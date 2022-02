Renuncia la representante de Ucrania en Eurovisión debido a la crisis política en el país

La competencia de Eurovisión es uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento del viejo continente, año tras año se presentan en ella muchos de los grandes artistas del futuro y siempre hay una que otra polémica, en este caso, la representante de Ucrania ha decidido renunciar al concurso por motivos políticos.

Durante las últimas semanas ha habido una creciente tensión en todo el mundo por la gran movilización de tropas militares rusas cerca de la frontera con Ucrania, lo cual ha preocupado a la comunidad internacional y desatado respuestas por parte de algunos estados, debido a esto, el país se encuentra en una situación sociopolítica muy complicada.

Alina Pash, representante de Ucrania en Eurovisión ha decidido renunciar al concurso debido a la crisis política que vive su país

Eurovisión es probablemente la competencia musical internacional mas grande de la actualidad y de las últimas décadas, en ella, un participante de cada uno de los países de la zona europea se pelea por convertirse en el ganador a través de una serie de presentaciones a lo largo y ancho del continente, lo cual muchas veces suele terminar en un gran éxito.

Ganar Eurovisión es un logro bastante grande para cualquier artista del viejo continente y algo que es muy tomado en cuenta en la industria musical internacional. Lograrlo puede ser un enorme empujón para comenzar una carrera en el medio o la meta ideal para consolidar una carrera ya existente, pero, él cualquiera de los casos se necesita mucho esfuerzo.

Sin ir muy lejos, los últimos ganadores del certamen, la banda italiana Måneskin, acabaron por convertirse en uno de los artistas más escuchados a nivel mundial en 2021. Pero no todo es brillo en Eurovisión pues, recientemente la representante de Ucrania ha debido retirarse por varios motivos, entre ellos la situación que atraviesa su país.

La cantante así lo anunció con un mensaje a través de sus redes: “Soy una artista, no un político. No tengo un ejército de PRs, directivos, abogados para contrarrestar todo este ataque y presión, hackeando mis redes sociales, amenazas… Y también la reacción absolutamente inaceptable de la gente que no entiende la situación y olvida la dignidad de cada ciudadano de Ucrania.

Alina continuó con: “No quiero esta guerra virtual y el odio. La principal guerra ahora es la extranjera que llegó a mi país en 2014. Ya no quiero ser parte de esta sucia historia. Con mucho dolor en el corazón, retiro mi candidatura como representante de Ucrania en el concurso de Eurovisión”.

El anuncio ha dejado a todos completamente sorprendidos en el medio europeo, pero la verdad es que poco después de que se escogiera a Alina Pash como representando de Ucrania, una gran polémica se generó en torno a un presunto viaje que realizó a Crimea en 2015, un año después de la ocupación rusa.

La crisis sociopolítica entre Rusia y Ucrania se extiende hasta Eurovisión y afecta a Alina Pash

Pash ganó el derecho de representar a su país con el tema Tini zabutykh predkiv (Sombras de los ancestros olvidados), el cual pretende exaltar la cultura de la nación ucraniana. Pero tan pronto sucedió esto, se comenzó a hablar sobre una posición pro-rusia por parte de la cantante.

El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras se hizo presente en la polémica, asegurando que no emitió un permiso para que Alina atravesara legalmente la frontera, lo cual acabó llevando a la televisión pública ucraniana a romper sus relaciones con la artista y su eventual renuncia a la competición musical.

