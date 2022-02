BTS anuncia nuevas fechas de su gira “Permission to Dance On Stage” ¿Vienen a Latinoamérica?

La banda surcoreana de pop BTS se ha apoderado de la industria de la música durante los últimos años, con enormes éxitos y una base de fans que solo parece crecer, BTS ya es una agrupación histórica y aún podría seguir haciendo más, en especial con el reciente anuncio de las nuevas fechas de su actual gira en todo el mundo.

CONFIRMADO: Cinépolis proyectará el concierto #PTD_ON_STAGE_SEOUL, el concierto de BTS que se realizará el próximo 12 de marzo



¡Ojo aquí, Army! La preventa iniciará el 22 de febrero pic.twitter.com/uCfQM2Uzt0 — SensaCine México (@SensaCineMx) February 16, 2022

La banda debutó con el año 2013, de la mano del sello Big Hit y a partir de ahí han sabido llevar una carrera de ensueño, conformada por siete integrantes y creada en 2010 en Seúl, la capital de Corea del Sur, han editado 5 álbumes de estudio en su coreano natal, pero además han sacado 4 álbumes completamente en japonés, en búsqueda de expandir su mercado.

Ya se han anunciado las nuevas fechas de la gira “Permission to Dance On Stage” de BTS, te contamos todo lo que hay que saber

Si bien el éxito avasallante de la banda parecía no tener fin, al igual que su impacto en la cultura pop moderno, los siete integrados se vieron obligados a detener por completo todas sus carreras por la llegada del Covid-19 y con él, la cancelación en masa de grandes eventos como los que ya había llevado a cabo BTS en todas partes del mundo.

Por suerte para sus millones de fans en todo el planeta, esto llegó a su fin luego de que, en diciembre de 2021, la banda tomara nuevamente los escenarios para llevar a cabo “Permission to Dance On Stage”, uno de los eventos más espectaculares y ambiciosos de sus carreras. Ahora, con el gran éxito de este primer intento, se han anunciado nuevas fechas.

Los fans de la banda se encuentran muy ansiosos por saber cuándo llegará el momento en el que puedan ver a BTS en vivo, debido a esto, millones de personas están muy al pendiente de saber cuando serán las nuevas fechas de la banda en medio de un boom que ha visto a una gran cantidad de artistas en todo el mundo volver a escenarios.

El último concierto con público que realizó la banda en Corea fue “Love Yourself: Speak Yourself [The Final]”, por lo que, la noticia de que habrá público en sus nuevas fechas ha emocionado a la banda, estas son, 10, 12 y 13 de marzo en el estadio olímpico de Saul, pero las nuevas fechas de “Permission to Dance On Stage” tienen otra sorpresa.

El impresionante show no solo se podrá disfrutar en Seúl, sino que también podrá verse de manera online, permitiendo a fans de todas partes del mundo ver a sus ídolos. Aún está por verse si el aclamado septeto coreano confirmará fechas en alguna otra parte del mundo ya que, el show solo ha sido llevado a Los Angeles, California.

El impresionante éxito del nuevo show de BTS, “Permission to Dance On Stage” en Los Angeles

El 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, BTS tomó el SoFi Stadium en Los Angeles, California para presentar por primera vez “Permission to Dance On Stage” fuera de Corea del Sur. Es importante decir que, las nuevas fechas del show serán también proyectadas en salas de cine en todo el mundo.

Hay que resaltar que las cuatro fechas del show lograron agotarse rápidamente, convirtiendo así a BTS en los primeros artistas en conseguir dicha hazaña en dicho recinto, demostrando que, a pesar de la pausa en sus carreras, siguen teniendo una gran influencia en la industria.

